O governador terá que começar a montar uma estrutura com outros aliados. A conversa começa citando que o governador Gladson terá como principal adversário na sua caminhada para a reeleição, uma das figuras mais presentes e de peso fundamental na disputa passada do governo, no caso o senador Sérgio Petecão (PSD), que sairá para governador.

O vice-governador Major Rocha e a irmã, a deputada federal Mara Rocha (PSDB), também estarão fora da sua chapa de 2018. O deputado Roberto Duarte (MDB) é outro que esteve na batalha para derrubar o PT ao lado do Gladson, e não estará mais.

O mesmo pode se dizer do prefeito Mazinho Serafim (MDB) e da sua mulher, a deputada Meire Serafim (MDB). Poderá ter ou não ao seu lado o forte grupo do prefeito Vagner Sales, no Juruá, vai depender da escolha do candidato ao Senado. Sua filha, a deputada federal Jéssica Sales (MDB), é candidata a senadora, e quer integrar a chapa da reeleição do Gladson.

Até aqui, Vagner tem dito não ter compromisso com ninguém para o governo em 2022. É neste quadro de ex-aliados, que o governador Gladson Cameli vai para a reeleição no próximo ano. Mais do que nunca terá que procurar refazer a sua base de apoiadores. Tem tempo para isso.

Mas, em qualquer cenário, ele será um candidato muito forte, porque tem mais de um ano para realizar obras e uma personalidade cativante. Quem vai dizer se errou ou acertou ao não ir para 2022 com o mesmo time de 2018, se isso terá influência na sua reeleição para cima ou para baixo, é sua majestade o eleitor. Fora isso é fazer adivinhação.

