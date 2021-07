A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, através da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Semtrans), realizou uma reunião para buscar alternativa para o transporte interestadual entre Cruzeiro do Sul e Guajará (Amazonas), realizado por taxistas. A reunião aconteceu no plenário da Câmara de Vereadores e contou com a presença dos parlamentares, do presidente do Sindicato dos Taxistas do Acre, Esperidião Teixeira, do Presidente do Sindicato dos taxistas de Cruzeiro do Sul Adriano Silva, do Secretário de Trânsito de Cruzeiro do Sul, Francisco Fábio, e do prefeito de Guajará Ordean Silva.

Após a conversa ficou definido que os municípios de Cruzeiro do Sul e Guajará vão consultar o setor jurídico das referidas prefeituras, verificando a melhor forma de atender a demanda. Durante a reunião os responsáveis apresentaram uma proposta de funcionamento do sistema de transporte dos taxistas, com um planejamento, onde deve ser realizado um rodízio entre os motoristas, para que todos possam ser contemplados semanalmente, sendo certa quantidade oriunda de Cruzeiro do Sul e outra de Guajará.

O prefeito de Guajará Ordean Silva destacou a relação de parceria com a gestão do prefeito Zequinha Lima. Segundo ele, a união entre os dois municípios visa melhorar a ida e vinda das pessoas que precisam se deslocar diariamente entre as cidades vizinhas.

“Nossa gestão está empenhada em firmar parcerias com o município de Cruzeiro do Sul porque quem ganha é toda população, e hoje estamos aqui para tratarmos o setor do transporte com o objetivo de buscar alternativas para essa situação e melhorar o acesso entre as duas cidade”, finalizou Ordean.

O Secretário Municipal de Trânsito de Cruzeiro do Sul destacou a importância de ter o serviço de transporte coletivo e individual de passageiros regularizado.

“Nosso objetivo é ter taxistas regularizados para realizar o transporte de passageiros, legalizados, sem a possibilidade de serem multados. É preciso um pouco mais de paciência para que juntos possamos buscar alternativas de regularizar esse serviço. Para que essa situação seja totalmente legalizada vamos buscar o contato com o representante da Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT, que é responsável por regular o transporte interestadual”, disse o secretário Fábio.

