O diretor da Santa Casa de Misericórdia do Acre, Ildson Viana, pivô de uma denúncia de assédio sexual, está lotado no gabinete da senadora Mailza Gomes com salário de R$ 14.339,83.

Ferrenho defensor de Bolsonaro e dos chamados ‘Bons Costumes’, o Apóstolo que também é advogado polemizou no período mais crítico da Pandemia, quando entrou com diversas ações judiciais para barrar os decretos que proibiram aglomerações, incluindo as Igrejas.

Uma Jovem que ainda não teve o nome revelado, fez um boletim de ocorrência para acusar o pastor e diretor da Santa Casa de Misericórdia de Rio Branco (Acre), de durante uma entrevista de emprego ter lhe pedido uma massagem. O fato foi revelado publicamente pelo internauta Hedislande Gadelha e logo ganhou repercussão em toda imprensa, inclusive o denunciante diz ter sido ameaçado por parte da direção da instituição, através de uma ligação telefônica.

O apóstolo José Ildson Viana Barbosa, integrante da Associação dos Ministros Evangélicos do Acre, a Ameacre, que em agosto de 2020 usava as redes sociais para pedir aos colegas pastores que “não se vendessem para políticos em troca de benefícios pessoais ou pelo rebanho”, parece ter tropeçado no próprio discurso. Com nomeação de auxiliar parlamentar no gabinete da senadora Mailza, ele deveria ter dedicação exclusiva, não poderia exercer outra função.

O Pastor José Ildson Viana já foi candidato a vice na chapa de Tião Bocalom nas eleições de 2010, na disputa pelo governo do estado, quando foram derrotados pelo então governador eleito Tião Viana – PT.

Tentamos contato com o Pastor Ildson, mas não obtivemos retorno, até o fechamento da matéria. O gabinete da Senadora Mailza Gomes (PP), ainda não se manifestou sobre o caso.

