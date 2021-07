Prefeita de Brasileia Fernanda Hassem – Foto: Alemão Monteiro

Notícias da Hora – O Ministério Público do Acre (MP-AC) abriu investigação para apurar uma denúncia feita contra a prefeitura de Brasileia. De acordo com o denunciante, servidores municipais estariam estudando em cursos superiores e de pós-graduação, em horário de expediente, fora do Estado e até mesmo do País.

O promotor de Justiça, Juleandro Martins de Oliveira, determinou que diligências sejam feitas com o objetivo de “apurar os fatos noticiados e melhor delimitar o objeto da contenda, determinando, desde já, autuação e formalização do feito junto ao Sistema de Autuação da Justiça do Ministério Público (SAJ/MP)”.

Ainda de acordo com Martins, o objetivo do inquérito deve ser descrito como “suposta irregularidade no exercício de cargos públicos simultaneamente à frequência a cursos de graduação/pós-graduação, no Município de Brasiléia”.

Por fim, o promotor de Justiça ordena que sejam levantadas todas as provas possíveis, como: certidões, relatórios e documentos, depoimentos. Todo material será analisado pela assessoria jurídica.

