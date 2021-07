O jovem Elivelton de Souza Silva, de 25 anos, morreu após levar uma facada no pescoço durante uma discussão com a ex-companheira, uma adolescente de 17 anos. O crime ocorreu nessa terça-feira (20), no bairro Senador Pompeu, município de Tarauacá, no interior do Acre. Do G1 Acre

Após a facada, a vítima chegou a ser levada ao hospital da cidade, mas não resistiu ao ferimento e morreu horas depois.

Conforme relatado à polícia, Silva tinha ido visitar o filho na casa da ex-mulher e os dois começaram uma discussão. A adolescente então teria deixado a criança no chão e foi até a cozinha da casa pegar uma faca. Em seguida, partiu para cima do rapaz e o acertou no pescoço.

Quando a Polícia Militar chegou ao local, ele estava caído e tinha muito sangue ao redor. Foi acionada então uma equipe do Corpo de Bombeiros para fazer os primeiros socorros e encaminhar o rapaz ao hospital. O local foi isolado para o trabalho da perícia.

A adolescente foi apreendida em flagrante e levada à delegacia da cidade. O delegado responsável pelo caso, Saulo Macêdo, informou que ela ainda deve ser ouvida, mas que, por se tratar de menor, não pode dar muitos detalhes sobre o caso. Segundo ele, o bebê do casal está sendo acompanhado por uma equipe do Conselho Tutelar.

“Estamos fazendo o procedimento dela, ela vai ficar detida, o procedimento no caso é um auto de apreensão e estamos comunicando o fato à Justiça. O que apuramos até agora é que foi uma coisa relacionada a esse relacionamento que eles tinham. Foi uma briga de casal e ela acabou fazendo isso”, disse o delegado.

