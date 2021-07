Brasil 247 – Com o governo cada vez mais acuado em função das denúncias de corrupção e em meio a uma crise com o Judiciário, a equipe de Jair Bolsonaro vem realizando inspeções prévias nas manifestações em que o ex-capitão estará presente. O objetivo é evitar que ele seja visto ao lado de faixas e cartazes com ataques às instituições e pedidos de intervenção militar. A participação de Bolsonaro em atos antidemocráticos é alvo de um inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF).

“Por isso que ele parou (de ir), hoje vai uma turma antes e olha, se tem (bandeira com pedido de intervenção) manda abaixar. No meio da multidão tem sempre um cara que é radical”, disse o ministro das Comunicações, Fábio Faria, em entrevista a um podcast, de acordo com a coluna Painel, da Folha de S. Paulo.

A participação de Bolsonaro em atos antidemocráticos e as constantes ameaças aos Poderes Legislativo e Judiciário, além da divulgação de fake news, resultaram na abertura de um inquérito pelo Supremo Tribunal Federal (STF), cuja relatoria está sob responsabilidade do ministro Alexandre de Moraes. Nesta terça-feira, porém, ele voltou à carga ao afirmar que os demais Poderes da República precisam ter “limite”.

“Cada Poder tem que saber que tem limite. Eu tenho limite, por que o Judiciário não pode ter limite? Tem que ter limite também. É a mesma coisa no tocante ao Legislativo”, disse.

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo: Um vídeo exclusivo foi divulgado por Leo Dias, nele o DJ Ivis aparece chorando e pedindo perdão a ex-mulher Pamella e a todas as mulheres. Segundo as informações, a gravação desse vídeo aconteceu 20 minutos antes de sua prisão. A intenção de Ivis, ao reconhecer os erros que cometeu, era pedir perdão a Pamella Holanda, sua ex-esposa, a todas as mulheres e aos fãs.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo: O Horto Florestal foi fundado como Horto Municipal em 1974 e se caracteriza como um Parque Urbano de 17 hectares de área que se localiza a 5 km do centro da cidade de Rio Branco e às margens do Igarapé São Francisco.

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.