Ciro Nogueira na Casa Civil significa o Centrão no miolo do governo Bolsonaro

O namoro do Centrão com governo Bolsonaro deu em casamento no ano passado. Mas agora o Centrão está a um passo de avançar mais uma casa em direção ao miolo do poder, ganhando um dote precioso.