Bocao64.com – Alguns chineses são conhecidos por estarem comendo bebês, e as notícias que tem circulado através da Internet e via e-mail, estão chocando o mundo.

Um relatório de e-mail recebido pelo Seul Tempos confirmou a notícia com várias imagens vívidas e terríveis de embriões e fetos humanos que estão sendo feitos em uma sopa para o consumo humano.

O relatório prosseguiu: Uma cidade no sul da província de Cantão (Guangdong) agora está em foco. Algumas pessoas de lá estão desfrutando sopa de bebês com ervas na ilusão de que servem para aumentar a saúde geral, resistência e o poder do desempenho sexual em particular.

Há relatos de um casal que já tem duas filhas e decidiram abortar a criança depois de receber a confirmação de que era outra garota. O bebê já estava com cinco meses.

Esses bebês que estão perto de nascer e morrer naturalmente custam 2.000 iuans em moeda chinesa. Aqueles abortados custam algumas centenas a mais.

Um repórter local foi citado como tendo dito que este é o problema decorrente. Chinês tomando muita atenção na saúde ou é o efeito de um tiro pela culatra quando a China introduziu a criança em uma política de família, controlando a natalidade.

The Next Magazine, uma publicação semanal de Hong Kong, informou que os cadáveres infantis e fetos tornaram-se os mais novos suplementos para a saúde e beleza na China.

Não é só a placenta considerado um remédio beleza, mas também fetos abortados são consideradas verdadeiras iguarias. Em Guangdong, partes do corpo gourmet estão em alta demanda e pode até mesmo ser comprado através de hospitais. As investigações da revista para essa forma de canibalismo os levou para a província de Liaoning.

De acordo com o The Next Magazine, durante um banquete oferecido por um empresário de Taiwan, um servo Ms Liu da província de Liaoning, no continente, inadvertidamente, revelou o hábito de comer crianças / fetos na província de Liaoning e sua intenção de voltar para o suplemento devido a problemas de saúde. As mulheres de Taiwan presentes ficaram horrorizadas.

Ms Liu também revelou que, embora as pessoas possam pagar as partes humanas ainda existem listas de espera e com as conexões certas para obter “maior qualidade” nas partes do corpo humano, que se traduz para os fetos mais maduros. Um feto do sexo masculino é considerado o “prime” parte humana.

A pedido do próprio Magazine, o repórter Ms Liu foi pessoalmente escoltado para um local onde o feto estava sendo preparado. O repórter observou uma mulher cortando um feto do sexo masculino e fazer sopa da placenta. Durante o processo, a mulher ainda tentou confortar a todos, dizendo: “Não tenha medo, esta é apenas a carne de um animal maior.”

Restos do menino foram cremados nas montanhas, de acordo com os costumes da região. De fato, na China, relatórios sobre as refeições feitas de carne infantil vem à tona de tempos em tempos. Um vídeo está na internet para que as pessoas vejam. Na introdução, a alegação chinesa de que comer um feto humano é uma forma de arte. K

Em 22 de março de 2003, a polícia de Bingyan, província de Guangxi apreendeu 28 bebês do sexo feminino contrabandeados em um caminhão de Yulin, província de Guangxi vai Houzhou na província de Anhui. O bebê mais velho tinha apenas três meses de idade. Os bebês foram colocados três ou quatro por saco e muitos deles foram reivindicados por seus pais.

Na manhã de 9 de outubro de 2004, uma pessoa vasculhando o lixo nos arredores da cidade de Jiuquan, na região de Suzhou, encontrou bebês desmembrados em uma lixeira. Havia duas cabeças, dois torsos, quatro braços e seis pernas. De acordo com a investigação, estes corpos não tinham mais do que uma semana de idade e tinham sido desmembradas após o cozimento.

Embora a China tenha leis que proíbem o consumo de feto humano, o regime que força abortos para garantir a política do filho único é rigorosamente respeitado criando muitas oportunidades para que esses tipos de atrocidades ocorram.

O sistema político de lá faz com que as pessoas cometam esses crimes sem o medo de condenação? Desde a Revolução Cultural de Mao, uma completa falta de moralidade e de respeito pela vida humana tornou-se a norma na China. Com o tempo, a dominação pelo regime comunista chinês levou a um comportamento desumano e violações dos direitos humanos, resultando em práticas anormais, tais como canibalismo.

Fonte: e-farsas.com Verdadeiro ou falso? – Publicidade – Essas imagens, apesar de serem de extremo mal gosto, são reais. Mas a história que as acompanha não é verdadeira. Explico: Em primeiro lugar: como podemos observar, os orientais não têm o costume de comer com as mãos. Na maioria das refeições, é normal que se coma com aqueles pauzinhos (hashis). Os chineses, por exemplo, cortam em pequenos cubos os alimentos para que fiquem mais fácil de se levar à boca. De acordo com uma reportagem muito bem escrita pelo jornalista Reinaldo José Lopes, na revista Superinteressante de Agosto de 2003, "Canibalismo não é praticado em nenhum lugar do mundo!". Segundo a revista, nem nas mais longínquas, estranhas e desconhecidas tribos de índios de algum lugar do fim do mundo o canibalismo não acontece. Se essa história dos chineses fosse verdade, com certeza estaria na reportagem. Pesquisando na internet, descobrimos no endereço www.gapingmaw.com que o FBI andou investigando esse assunto e conseguiu desvendar quem é o "comedor" da foto: o chinês é um artista chamado Zhu Yu. Essas fotografias foram feitas em Xangai – China, no mês de novembro de 2000, durante a Bienal de Xangai (um grande festival de artes). O cara montou um espetáculo de vanguarda, chamado "Comendo Gente". Eu não entendo de arte, mas. Na terceira fotografia postada aí no inicio desse artigo (que mostra um pote com rótulo de cérebros), os vidros estão cheios de nozes. Os fetos usados na obra de arte O feto que o chinês está "comendo" é uma montagem. Na verdade, ele pegou uma cabeça de boneca e juntou ao corpo de algum animal. Como é de costume em todas as correntes, a frase "repassem essa mensagem para todos que você conhece" vem junto. Não repasse! Se você quiser saber mais sobre essa performance do Zhu Yu, acesse o site do Jornal da Arte no endereço: www.artlinkart.com Desmentido oficial O governo de Taiwan também transmitiu um comunicado desmentindo essa história, veja no endereço: web.archive.org/web Conclusão As fotos são reais! Porém, a história da sopa de feto é falsa! Tudo não passou de uma obra de arte de um chinês!