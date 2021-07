A prefeitura de Epitaciolândia através da Secretaria de Obras, tem aproveitado o máximo o período de verão para avançar nos serviços de recuperação e reabertura de ramais em Epitaciolândia.

O Prefeito Sérgio Lopes esteve visitando os operários neste final de semana, mesmo em pleno sábado estão trabalhando para que os serviços cheguem até os moradores dos lugares mais distantes, que há muitos anos viviam em total isolamento principalmente no período das chuvas.

“Estamos trabalhando a todo vapor, precisamos avançar e chegar até as comunidades isoladas, essas pessoas como aqui na Colocação Fortaleza na divisa com Xapuri, estamos com uma parceria com o prefeito Bira Vasconcelos para realização dos serviços. Enfatizou Lopes.

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo: Um vídeo exclusivo foi divulgado por Leo Dias, nele o DJ Ivis aparece chorando e pedindo perdão a ex-mulher Pamella e a todas as mulheres. Segundo as informações, a gravação desse vídeo aconteceu 20 minutos antes de sua prisão. A intenção de Ivis, ao reconhecer os erros que cometeu, era pedir perdão a Pamella Holanda, sua ex-esposa, a todas as mulheres e aos fãs.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo: O Horto Florestal foi fundado como Horto Municipal em 1974 e se caracteriza como um Parque Urbano de 17 hectares de área que se localiza a 5 km do centro da cidade de Rio Branco e às margens do Igarapé São Francisco.

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.