Aconteceu na tarde desta segunda-feira dia 19/07, no Auditório da Escola Belo Porvir, a aula inaugural do Curso Preparatório para o Enem 2021, #Eunaufac, estiveram presentes o Prefeito Sérgio Lopes, o Professor Antônio Soares vice- prefeito, Eunice Maia Gondim Secretária Municipal de Educação, José Ronaldo Secretário Municipal de Agricultura, Icaro Bruno Gestor da Escola, Professora Marinete Mesquita moderadora do Curso alunos e pais.

A realização do Curso está sendo possível através de uma parceria celebrada entre UFAC e prefeitura de Epitaciolândia com a finalidade proporcionar aos jovens do município inscritos no ENEM 2021, o Curso Pré-Enem vai possibilitar jovens que estão concluindo ou já concluíram o ensino médio em Escolas Públicas maiores chances que galgar uma vaga de graduação na Universidade Federal do Acre ou em outras faculdades públicas ou privadas.

O que disseram…

“Temos que ter Força, fé e foco, essa é uma oportunidade ímpar que vocês estão tendo, por tanto não desistam, lutem e busquem seus objetivos.” Foram as palavras de incentivos do Gestor Ícaro Bruno.

“O objetivo principal desse curso, é que vocês alunos possam obter bons resultados, e assim conseguirem uma vaga na Ufac ou em outra instituição, por isso aproveitem essa oportunidade ao máximo, estudem e se dediquem, e principalmente não desistam no meio do caminho, pois o sucesso lhes aguarda.” Destacou a Secretária de Educação Eunice Maia Gondim.

O Vice-prefeito Professor Soares destacou a atenção que essa gestão tem tido com o ensino em Epitaciolândia. “O prefeito Sérgio Lopes, tem apostado no ensino de qualidade, basta ver que em pouco mais de 6 meses já fez mudanças que vão desde a valorização dos profissionais a busca de trazer cursos profissionalizantes e preparatórios como o pré-enem, por isso aproveitem e se dediquem, pois os estudos é caminho certo para a realização de sonhos.”

“Primeiramente quero agradecer ao nosso amigo Ícaro Bruno Gestor da Escola Belo Porvir pela parceria com a prefeitura, Falando do Curso preparatório pré-enem, peço que se dediquem, estudem o máximo que puderem, eu gostaria que todos vocês tivessem a oportunidade de ingressar em uma Universidade Publica, eu quero que vocês façam um acordo comigo, de não desistirem no decorrer do curso, vão até o final, queremos ver nossos jovens de Epitaciolândia ocupando as melhores posições no Enem. Boa sorte e bom curso a todos.” Concluiu o prefeito Sérgio Lopes.

A moderadora do Curso #Eunaufac Professora Marinete Mesquita, informou que as inscrições ainda podem ser feitas até o dia 21 deste mês.

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo: Um vídeo exclusivo foi divulgado por Leo Dias, nele o DJ Ivis aparece chorando e pedindo perdão a ex-mulher Pamella e a todas as mulheres. Segundo as informações, a gravação desse vídeo aconteceu 20 minutos antes de sua prisão. A intenção de Ivis, ao reconhecer os erros que cometeu, era pedir perdão a Pamella Holanda, sua ex-esposa, a todas as mulheres e aos fãs.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo: O Horto Florestal foi fundado como Horto Municipal em 1974 e se caracteriza como um Parque Urbano de 17 hectares de área que se localiza a 5 km do centro da cidade de Rio Branco e às margens do Igarapé São Francisco.

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.