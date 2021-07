Assessoria – O governador Gladson Cameli sancionou várias leis importantes para a população acreana na tarde desta segunda-feira, 19.

Durante a solenidade, ocorrida na Biblioteca Pública em Rio Branco, foram sancionadas leis como o Novo Auxílio Temporário de Emergência em Saúde – ATS; a Majoração do adicional de insalubridade destinado aos servidores da saúde; a Isenção do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS; a criação do Programa de Estímulo à Construção Civil para Geração de Emprego e Renda – PEC/GER-AC; o Orçamento da criança e do adolescente – OCAD e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

“Orgulhoso porque isso aqui também é o resultado do trabalho da Assembleia Legislativa. São projetos de lei que garante debatidos e aprovados pelos deputados. Parabéns ao governo e é claro ao parlamento estadual que trabalha comprometido com a população acreana”, destacou Nicolau Júnior, presidente da Aleac.

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo: Um vídeo exclusivo foi divulgado por Leo Dias, nele o DJ Ivis aparece chorando e pedindo perdão a ex-mulher Pamella e a todas as mulheres. Segundo as informações, a gravação desse vídeo aconteceu 20 minutos antes de sua prisão. A intenção de Ivis, ao reconhecer os erros que cometeu, era pedir perdão a Pamella Holanda, sua ex-esposa, a todas as mulheres e aos fãs.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo: O Horto Florestal foi fundado como Horto Municipal em 1974 e se caracteriza como um Parque Urbano de 17 hectares de área que se localiza a 5 km do centro da cidade de Rio Branco e às margens do Igarapé São Francisco.

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.