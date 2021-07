Para ironizar no dia do Amigo, cards com fotos de felicitações dos mais ferrenhos divergentes na política local, ex-prefeitos de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro e Vagner Sales, além do governador Gladson Cameli e o vice Major Rocha

Dia do Amigo é uma data proposta para celebrar a amizade entre as pessoas e surgiu durante o século XXI, foram criadas várias iniciativas para a celebração de um Dia da Amizade em distintas partes do Mundo.

Vagner Sales foi prefeito de Cruzeiro do Sul e lançou Ilderlei como seu sucessor, este ganhando a eleição logo rompeu com a família Sales, fato que gerou muita repercussão e episódios de embate entre ambos, que só finalizou com a cassação do mandato de Ilderlei, já faltando sete meses para o final do mandato.

Outro card que viraliza os grupos de WhatsApp, mostra o governador Gladson Cameli – PP e seu vice Major Rocha – PSL ambos rindo e uma escrita; “Feliz dia do Amigo”, sendo que ambos estão rompidos de sequer andarem juntos na mesma atividade.

Os embates entre governador e vice, tem gerado muitas pautas na imprensa, além da reprovação da sociedade, que ver a briga de ambos como prejuízo para administração do estado.

A iniciativa para o estabelecimento de um Dia do Amigo reconhecido internacionalmente teve como antecedente histórico a Cruzada Mundial da Amizade, que foi uma campanha em favor da valorização e realce da amizade entre os seres humanos, de forma a fomentar a cultura da paz. Foi idealizada pelo médico Ramón Artemio Bracho em Puerto Pinasco,

Paraguai em 1958. A partir desta ideia, se fixou o 30 de julho como Dia da Amizade.

Na Argentina, a data foi criada pelo professor e médico argentino Enrique Ernesto Febbraro, membro do Rotary Club de San Cristóbal, Argentina.[3] Com a chegada do homem à lua, em 20 de julho de 1969, ele enviou cerca de quatro mil cartas para diversos países e idiomas com o intuito de instituir o Dia do Amigo. Febbraro considerava a chegada do homem a lua “um feito que demonstra que se o homem se unir com seus semelhantes, não há objetivos impossíveis”.

