Jairo Barbosa Agência – O governador Gladson Cameli, acompanhado pela secretária de Estado de Saúde, Paula Mariano, fez uma visita de cortesia ao bispo da Diocese de Rio Branco, Dom Joaquim Pertíñez, na tarde de segunda-feira, 19, na Casa Paroquial, na capital do Acre.

O encontro com o religioso foi uma iniciativa do próprio governador e serviu para tratarem da retomada dos convênios que a Diocese de Rio Branco mantinha com o Estado. Um deles garantia o repasse de recursos financeiros para custear parte dos custos do Hospital Colônia Souza Araújo, que atende e abriga pessoas acometidas pela hanseníase.

O governador determinou e a secretária de Saúde garantiu que nesta terça-feira, 20, a secretária adjunta da Sesacre, Muana Araújo, vai se reunir com o diretor-geral da Diocese de Rio Branco, padre Jairo Coelho, presente ao encontro, para que sejam resolvidos os impasses e retomados os convênios. O bispo disse que sem a ajuda do Estado fica inviável a manutenção do espaço e recebeu a garantia do governador de que a parceria será retomada. “Quero pedir desculpas pelos imprevistos que ocorreram e garantir que iremos atuar para reparar todos os danos que esse impasse causou”, disse o governador, referindo-se à suspensão dos repasses à Diocese.

Dom Joaquim fez um duplo agradecimento. Primeiro pela visita, depois pela garantia de que a Diocese voltará a ser contemplada pela ajuda do Estado. “A gente quer manter essa parceria, em vista do bem do povo”, observou o religioso.

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo: Um vídeo exclusivo foi divulgado por Leo Dias, nele o DJ Ivis aparece chorando e pedindo perdão a ex-mulher Pamella e a todas as mulheres. Segundo as informações, a gravação desse vídeo aconteceu 20 minutos antes de sua prisão. A intenção de Ivis, ao reconhecer os erros que cometeu, era pedir perdão a Pamella Holanda, sua ex-esposa, a todas as mulheres e aos fãs.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo: O Horto Florestal foi fundado como Horto Municipal em 1974 e se caracteriza como um Parque Urbano de 17 hectares de área que se localiza a 5 km do centro da cidade de Rio Branco e às margens do Igarapé São Francisco.

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.