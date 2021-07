Governador conversou com moradores e ouviu os anseios da comunidade – Foto: Neto Lucena

Elenilson Oliveira Assessoria – O governador do Acre, Gladson Cameli, acompanhado de sua equipe de secretários, esteve em visita à Comunidade do Limeira – Projeto Favo de Mel, em Sena Madureira, na manhã desta terça-feira, 20. No local, o chefe do Executivo foi recepcionado com um café da manhã e conversou com os moradores, ouviu os anseios e recebeu os agradecimentos pelas melhorias em infraestrutura.

A visita também teve como objetivo acompanhar o andamento do serviço de melhoramento e recuperação de estradas vicinais, entre outros benefícios para a regional do Purus. A comunidade é composta por cerca de 80 pessoas que sofriam com a locomoção ao longo de 11 km de ramal.

“Vocês são muito guerreiros”, disse o governador ao ouvir as dificuldades enfrentadas pela comunidade a respeito do transporte no Ramal Favo de Mel. Os moradores relataram que já tiveram muitas vezes que se deslocar com água e lama até o joelho, além de terem que carregar as cargas nas costas, diante da falta de acesso de veículos ao local.

A moradora Edineide da Costa disse, emocionada, que o que antes era só promessa, agora começa a se concretizar. “Hoje estou com fé em Deus e neste governador. Nós perdemos a mulher do meu sobrinho, que faleceu junto com o filho, e se não fosse termos passado por dentro de uma fazenda, não teríamos chegado até ela” relatou.

Na ocasião, Gladson destacou que os serviços de melhoramento nos ramais e estradas vicinais são a prova do seu discurso. “As máquinas iniciando o trabalho nessa melhoria são uma expectativa que já tínhamos há muito tempo. Mesmo com todos os problemas que enfrentamos, o estado, graças a Deus, consegue avançar”, afirmou.

Máquinas fazem recuperação do Ramal Favo de Mel – Foto: Neto Lucena

