O trabalho de reaproveitamento de resíduos produzidos na cidade de Cruzeiro do Sul (AC) tem despertado a atenção dos gestores de outras cidades. Nesta sexta-feira (16), o secretário de Meio Ambiente de Envira (AM), Ismael Dutra, esteve na cidade acreana para conhecer o projeto desenvolvido pela prefeitura em parceria com uma cooperativa de reciclagem. O secretário da mesma pasta em Cruzeiro do Sul, Ygoor Neves, recebeu a equipe do Amazonas.

Para aproveitar os resíduos recicláveis coletados na cidade, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul incentivou a criação de um Ecoponto onde todo lixo é selecionado para uma destinação adequada. Mais de 20 catadores que trabalhavam de forma desordenada foram capacitados e passaram a fazer parte da cooperativa.

O secretário de Envira destacou que o projeto serve de exemplo e deve ser implantado no município amazonense.

“Na área do meio ambiente temos muito a caminhar juntos, tendo em vista que a Secretaria de Meio Ambiente de Cruzeiro do Sul é uma referência na região e queremos nos aproximar mais ainda para formarmos parcerias”, disse Dutra.

Para Ygoor Neves, secretário de Meio Ambiente de Cruzeiro do Sul, a visita de gestores de outros municípios serve como troca de experiências e para o aperfeiçoamento das ações de controle ambiental.

“A gente recebe com muita gratidão a visita dos nossos colegas e entendemos que é um momento oportuno para troca de experiência. Sabemos que eles consideram nossa cidade como um polo, mais também temos muito o que aprender com eles para conseguirmos avançar no que está previsto nas políticas nacionais de resíduos sólidos, na Lei 12.305/2.012, onde prevê um melhor aproveitamento do lixo doméstico até a instalação do nosso tão sonhado aterro sanitário” afirmou Igor.

Para o prefeito Zequinha Lima, a troca de informações entre os municípios agrega conhecimento para as duas cidades.

“Ao abrirmos as portas para esses diálogos conseguimos não apenas servir como referência para outras cidades, mas acima de tudo trocar conhecimento. Isso é muito importante para nossa gestão. Estamos sempre de portas abertas para todos, pois isso agrega de forma positiva para todos”, falou o prefeito

