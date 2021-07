Se depender do presidente Jair Bolsonaro, Márcia Bittar será eleita com votos destinados a ele no Acre. Segundo pesquisas de opinião pública, o presidente detém cerca de 50% dos votos dos acreanos o que, em tese, seriam suficientes para eleger Márcia Bittar, que deverá se filiar no mesmo partido do “mito”. A pergunta é: Bolsonaro conseguiria transferir votos dele para Márcia?

Bolsonaro deverá conversar com o candidato a governador que vai lhe apoiar no Acre e outras lideranças que estarão juntas no palanque com ele em 2022 para descarregarem os votos em Márcia Bittar. Para reforçar a posição, o senador Bittar será o coordenador da campanha presidencial de Bolsonaro em todo o estado.

O senador Márcio pode, inclusive, migrar do MDB para a sigla em que o presidente pretende se filiar até abril de 2022, prazo final para quem quer disputar as eleições em outubro. O objetivo de Bittar é fazer de Márcia, não só a candidata de Bolsonaro, mas, também do governo na chapa majoritária com Gladson Cameli.

Vanda critica projeto político enfiado de goela abaixo

A deputada federal Vanda Milani (SOLIDARIEDADE) reagiu às informações de bastidores divulgadas intitulada “Mailza, Márcia, Vanda, Jéssica e Alan em rota de colisão política” de que sua pré-candidatura ao Senado seria apenas para eleger o filho deputado federal e que, supostamente, poderia até desistir como fez na eleição para a prefeitura de Rio Branco, o ano passado.

Em direito de resposta, “foi testada e aprovada nas urnas, sendo a quarta mais votada nas eleições de 2018 em todo o estado”. Diz também que em 2021 foi conceituada pelo ranking dos políticos como a parlamentar mais atuante da bancada federal”. Segundo ela, durante o seu mandato estabeleceu uma agenda positiva com todos os municípios.

De acordo com a mensagem, levantamento da AMAC mostra que foi a que mais destinou recursos – durante a pandemia – para a saúde pública, fortalecendo o SUS e ajudando o Acre no enfrentamento à pandemia.

Milani também mandou um duro recado aos concorrentes, aos que pretendem o apoio do governador Gladson Cameli: “Da base, foi a parlamentar que mais assegurou emendas em parcerias com o estado demonstrando total fidelidade ao governador Gladson Cameli (PP). Vanda Milani diz ainda que tem currículo e capacidade política para disputa majoritária. O projeto político visa o fortalecimento do partido com eleição de deputado federal e deputados estaduais”.

Sem se referir diretamente a Mailza Gomes, Márcia Bittar, Jéssica Sales ou Alan Rick, Vanda afirma que, “ao contrário de outros projetos políticos empurrados goela abaixo, Vanda Milani constrói sua pré-candidatura ao Senado com muito diálogo com prefeitos, vereadores e segmentos sociais, com foco em um debate pelo desenvolvimento do Acre e a valorização do cidadão, das pessoas”. Concluiu dizendo que, “deputada Vanda Milani tem partido e garantia de sua pré-candidatura ao Senado”, ou seja, não haverá desistência.

