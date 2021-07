A prefeitura de Cruzeiro do Sul, através da Secretaria Municipal de Saúde irá destinar a remessa de cerca de 1.700 doses de vacina para a aplicação de segunda dose nesta semana. A estratégia visa completar o ciclo vacinal das pessoas que já tomaram a primeira dose e estão dentro do prazo estabelecido.

A vacinação já teve início nesta segunda, 19, e ocorre em todas as unidades de saúde da zona urbana.

Para as pessoas que foram imunizadas com a vacina da Fiocruz Astra Zêneca o intervalo de vacinação entre primeira e segunda dose foi alterado, mediante nota técnica do Ministério da Saúde, reduzindo de 90 para 45 dias de intervalo, como forma de acelerar o esquema vacinal.

Já quem tomou a 1ª dose da Butantan Coronavac de 20 a 28 dias já podem procurar as unidades para completar o esquema vacinal.

Com a priorização da segunda dose, nesta semana portanto, não haverá aplicação de primeira dose. O município chegou a vacinar todos acima de 21 anos e aguarda a chegada de mais doses para alcançar o público de 18, 20 e 21 anos. A estimativa é que sejam necessárias cerca de 5 mil doses para concluir a vacinação de toda população vacinável (acima de 18), faltando apenas a segunda dose.

Na última semana, o Ministério da Saúde enviou ao Acre 15 mil doses.

“O município foi ousado e conseguiu avançar na vacinação, mas tão importante quanto alcançar as faixas etárias, é também completar o ciclo vacinal”, explica Valéria Lima, secretária adjunta de saúde.

“Na medida em que as doses vão chegando, nossas equipes já vão as destinando para a população. Cada pessoa imunizada, é uma pessoa a menos a ser contagiada com a Covid”, explica Agnaldo Lima, secretário municipal de saúde.

“Todos os esforços do município estão voltados para a vacinação, que é a melhor maneira de proteger nossa população e encerrar de uma vez essa página triste da pandemia”, disse o prefeito Zequinha Lima.

