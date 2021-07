O prefeito de Epitaciolândia Dr. Sérgio Lopes, recebeu a visita da reitora da Ufac Guida Aquino, acompanhada das pró-reitoras Margarida Lima Carvalho (Pós-graduação) e Filomena Maria Oliveira da Cruz (Pró-reitora de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas), para as primeiras tratativas para a implantação do programa de interiorização da graduação em Epitaciolândia.

A valorização do servidor com capacitação profissional é uma das bandeiras defendidas pelo prefeito, que entende que com a capacitação além da melhoria salarial, vem a melhoria dos serviços prestados à sociedade.

“Estamos hoje aqui iniciando as tratativas com a Ufac para a implantação de cursos de capacitação profissional, isso significa um avanço para a nossa municipalidade, que vai dar oportunidade aos servidores da educação e de outros setores. A fim de melhorar seus conhecimentos e poder oferecer um serviço melhor ainda para a população. Frisou Lopes.

A reitora da Ufac Guida Aquino, ficou bastante animada com a receptividade do prefeito. “Sem o apoio das prefeituras a Ufac não tem condições de manter a oferta de cursos para os moradores dos municípios, sobretudo depois dos sucessivos cortes orçamentários”, disse Guida. “Por isso estamos visitando os municípios em busca de apoio para que a educação de nível superior chegue a todos os acreanos e regiões do Acre.”

Nos próximos dias acontecerão outras reuniões para que seja celebrado o convênio entre Prefeitura e Ufac, e aí sim serão anunciados os cursos que serão disponibilizados.

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo: Um vídeo exclusivo foi divulgado por Leo Dias, nele o DJ Ivis aparece chorando e pedindo perdão a ex-mulher Pamella e a todas as mulheres. Segundo as informações, a gravação desse vídeo aconteceu 20 minutos antes de sua prisão. A intenção de Ivis, ao reconhecer os erros que cometeu, era pedir perdão a Pamella Holanda, sua ex-esposa, a todas as mulheres e aos fãs.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo: O Horto Florestal foi fundado como Horto Municipal em 1974 e se caracteriza como um Parque Urbano de 17 hectares de área que se localiza a 5 km do centro da cidade de Rio Branco e às margens do Igarapé São Francisco.

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.