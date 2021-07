PM/AC – A Polícia Militar recuperou, no início da tarde deste domingo, 18, uma motocicleta que havia sido roubada a menos de uma hora, em um bairro periférico da capital. A vítima acionou o 190 logo após ter sido “assaltada” por um criminoso que portava uma arma branca.

Segundo informou o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (CIOSP), a vítima teria relatado que um agente lhe ameaçou com a faca, e então lhe tomou a moto, fugindo em seguida em direção a outro bairro. Um entregador lhe socorreu e perseguiu o assaltante ainda por algum tempo, até perdê-lo de vista.

A guarnição não localizou a vítima, no entanto efetuou buscas nas ruas próximas nos bairros vizinhos, incluindo lugares de difícil acesso, alguns deles usados pelas facções para esconderem objetos oriundos de roubos e furtos.

O veículo foi encontrado abandonado dentro de um matagal, possivelmente para ser buscado em momento oportuno pelo criminoso.

A guarnição encaminhou a motocicleta ao pátio do DETRAN, e entregou o boletim na Delegacia de Flagrantes, de onde o veículo será restituído à dona.

