PM/AC – Durante fiscalização em um bar no município de Epitaciolândia, na madrugada deste domingo, 18, uma guarnição da Polícia Militar prendeu mais um homem por porte ilegal de arma de fogo. Ele estava em uma caminhonete com a família, no estacionamento do bar “Villas Pub”, quando foi denunciado por populares.

Os policiais realizaram abordagem e busca pessoal no suspeito, que afirmou não esconder nenhum ilícito. No entanto, ao realizar buscas no interior do veículo, na presença da esposa e familiares, a guarnição encontrou uma arma de calibre .40, com numeração raspada e dez munições intactas.

Segundo os policiais que atenderam a ocorrência, populares informaram no local que o homem já teria efetuado disparos de arma de fogo, em dias anteriores, no mesmo bar onde foi preso.

Após receber voz de prisão, ele foi conduzido, junto com à arma e munições apreendidas, e entregue na delegacia do município para abertura do devido inquérito policial. O veículo foi entregue à esposa, testemunha da prisão em flagrante.

