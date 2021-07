Funcionário terceirizado na Caixa, Eduardo Torres chamou ministros do STF de “vagabundos” – Foto: STF | Reprodução

Por Guilherme Amado, no portal Metrópoles – Eduardo Torres, irmão de Michelle Bolsonaro que trabalha na Caixa e recebeu auxílio emergencial, pregou o impeachment de Gilmar Mendes e de Alexandre de Moraes nas redes sociais, e chamou os ministros de “canalhas” e “vagabundos”. Torres é fotógrafo e editor terceirizado na Caixa Econômica Federal desde 2009 e trabalha em eventos com o presidente da estatal, Pedro Guimarães.

Em 21 de abril, Eduardo Torres publicou em seu Instagram uma imagem de Lula e Gilmar Mendes. “Gilmar Mendes diz que Lula pode pleitear indenização por ter passado 580 dias preso injustamente”, dizia o texto. Na verdade, três dias antes, em entrevista ao Estadão, Gilmar havia sido questionado se caberia ao ex-presidente uma indenização por danos morais após sua libertação. “Não sei se ele vai fazer, mas é uma questão a ser considerada”, respondeu o ministro.

“O Brasil é de fato um lugar diferente, primeiro lugar onde vemos o poste mijar no cachorro. Impeachment já desses canalhas. Fora Gilmar, fora Moraes, impeachment Alexandre de Moraes, acorda Brasil”, escreveu o irmão de Michelle Bolsonaro. Em outro trecho, afirmou: “Piada viramos nós, o povo, que aceitamos esses canalhas e ainda não fomos para as ruas pressionar o Senado pelo impeachment desses vagabundos”. Procurado, Eduardo Torres não respondeu.

Como a coluna mostrou neste sábado (17/7), Torres recebeu R$ 3,6 mil de auxílio emergencial entre julho e dezembro de 2020. Um dos requisitos para obter a ajuda do governo é ter uma renda mensal de até R$ 3,3 mil.

O outro irmão de Michelle Bolsonaro, Diego Torres, ganhou um cargo de R$ 13,5 mil no Senado em março.

