Milena Carvalho metrópoles – Há 27.002 vagas para todos os níveis de escolaridade, com salários que chegam a R$ 30 mil. Além das oportunidades abertas, para convocação imediata, há alguns certames para formação de cadastro reserva.

O Serviço Social do Transporte (Sest) e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat) abriram vagas para diversos profissionais ou formandos de diversos níveis de escolaridade. As inscrições para quaisquer das vagas anunciadas podem ser feitas no portal de recursos humanos da entidade.

As vagas são para motorista, auxiliar administrativo, nutricionista, gestor operacional, auxiliar de saúde bucal, porteiro e outros. Os candidatos devem encaminhar a documentação exigida para cada uma das vagas, ao realizar a inscrição. Cada um dos cargos conta com um prazo máximo para inscrições, confira no site.

Banco do Brasil

No Distrito Federal estão abertas 2.240 vagas para contratação imediata e a mesma quantidade de opotunidades para cadastro reserva no concurso do Banco do Brasil. Os interessados em participar precisam ter nível médio completo para o cargo de Escriturário. Dentre as vagas abertas, 240 imediatas e outras 240 em cadastro reserva são para Agente de Tecnologia.

Os contratados irão receber remuneração inicial de R$ 3.022,37 por mês para jornadas de 30 horas semanais de trabalho. Também são previstos benefícios como vale-transporte, ajuda-alimentação ou refeição, auxílio-creche, entre outros.

As inscrições para o novo concurso Banco do Brasil deverão ser feitas entre os dias 24 de junho e 28 de julho, apenas via internet, pelo site da Fundação CesgranRio. Além de preencher o formulário on-line, é necessário efetuar o pagamento de boleto no valor único de R$ 38 para todos os inscritos.

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo: Um vídeo exclusivo foi divulgado por Leo Dias, nele o DJ Ivis aparece chorando e pedindo perdão a ex-mulher Pamella e a todas as mulheres. Segundo as informações, a gravação desse vídeo aconteceu 20 minutos antes de sua prisão. A intenção de Ivis, ao reconhecer os erros que cometeu, era pedir perdão a Pamella Holanda, sua ex-esposa, a todas as mulheres e aos fãs.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo: O Horto Florestal foi fundado como Horto Municipal em 1974 e se caracteriza como um Parque Urbano de 17 hectares de área que se localiza a 5 km do centro da cidade de Rio Branco e às margens do Igarapé São Francisco.

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.