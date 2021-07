Brasil 247 – Um homem, identificado como Ricardo Trindade, matou a namorada, Patrícia, nesta segunda-feira (19) em uma casa na Granja Viana, área nobre de Cotia, na Grande São Paulo.

Policiais foram acionados pela família de Patrícia, que informou o desaparecimento da vítima.

Dois policiais foram até a casa de Ricardo Trindade, na Rua Nova Amazonas. Eles conseguiram entrar na casa e se depararam com a mulher morta na sala. Ao ouvirem um barulho, iniciou-se uma troca de tiros. Um dos policiais morreu no local e o outro foi levado ao hospital, onde passou por cirurgia.

Ricardo foi morto na rua de trás de sua casa. A mãe do suspeito contou à TV Globo que o filho e Patrícia namoravam há um tempo e que não tinham o hábito de brigar. Ela ainda afirma que não sabia se o filho tinha arma.

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo: Um vídeo exclusivo foi divulgado por Leo Dias, nele o DJ Ivis aparece chorando e pedindo perdão a ex-mulher Pamella e a todas as mulheres. Segundo as informações, a gravação desse vídeo aconteceu 20 minutos antes de sua prisão. A intenção de Ivis, ao reconhecer os erros que cometeu, era pedir perdão a Pamella Holanda, sua ex-esposa, a todas as mulheres e aos fãs.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo: O Horto Florestal foi fundado como Horto Municipal em 1974 e se caracteriza como um Parque Urbano de 17 hectares de área que se localiza a 5 km do centro da cidade de Rio Branco e às margens do Igarapé São Francisco.

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.