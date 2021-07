Prefeito Ordean Silva e imagem da Ponte sobre o Boa Fé, enviada por um morador local – Foto: Reprodução

A Ponte do Aurora, dar passagem aos moradores da localidade entorno da BR-307, na divisa de Guajará com Cruzeiro do Sul. No vídeo, um morador pede socorro ao prefeito de Guajará Ordean Silva (PP).

“Bom dia meu amigo Ordean, meu amigo vamos dar uma olhada para as famílias do Boa Fé. Olhe com carinho para essa situação, ajude a população que está passando por essa necessidade de uma ponte nova”, disse o internauta.

Ordean vem sendo questionado pelos moradores de comunidades rurais de Guajará, que denunciam falta manutenção de ramais e das pontes que dão passagem as mais diversas localidades.

Veja o Vídeo:

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo: Um vídeo exclusivo foi divulgado por Leo Dias, nele o DJ Ivis aparece chorando e pedindo perdão a ex-mulher Pamella e a todas as mulheres. Segundo as informações, a gravação desse vídeo aconteceu 20 minutos antes de sua prisão. A intenção de Ivis, ao reconhecer os erros que cometeu, era pedir perdão a Pamella Holanda, sua ex-esposa, a todas as mulheres e aos fãs.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo: O Horto Florestal foi fundado como Horto Municipal em 1974 e se caracteriza como um Parque Urbano de 17 hectares de área que se localiza a 5 km do centro da cidade de Rio Branco e às margens do Igarapé São Francisco.

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.