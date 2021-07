A secretária Eliane Sinhasique ministra palestra sobre empreendedorismo – Foto: Raylanderson Frota

Ravenna Carvalho Agência – O Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Empreendedorismo e Turismo (Seet), levou treinamento e realizou a entrega de 51 kits manicure, 11 carrinhos de pipoca e oito carrinhos de cachorro-quente em Senador Guiomard, Capixaba e nos municípios do Alto Acre.

Os equipamentos são frutos do Convênio Federal n° 75998/2011 e as ações fazem parte do Programa Empreender para crescer da Seet, que visa despertar a mentalidade empreendedora nas pessoas e gerar renda e dignidade para as famílias mais carentes do nosso Estado.

“A entrega desses equipamentos é um pontapé inicial para que essas famílias iniciem um empreendimento, garantam o sustento das suas famílias e possam viver com mais dignidade”, declara a secretária de Empreendedorismo e Turismo, Eliane Sinhasique.

Além da entrega dos equipamentos, é realizado um treinamento para despertar o espírito empreendedor nas pessoas. “Nossa palestra abre os olhos para novas formas de fazer dinheiro, para o aproveitamento das habilidades e criatividade do nosso povo, para ajudar a ter uma mente empreendedora”, ressalta.

Senador Guiomard

Em Senador Guiomard, em parceria com a prefeitura, no dia 12 de julho, na Escola Modelo, foram entregues nove kits manicure, dois carrinhos de pipoca e um carrinho de cachorro quente.

Estiveram presentes o secretário de Articulação Política da Prefeitura, Adão Leite, e a vereadora do município, Leiri Oliveira.

Representando o prefeito, Adão Leite agradeceu ao Governo por levar esses kits aos munícipes e contribuir com a criação de renda no município. “Esses equipamentos trazem desenvolvimento para o município, abre novas frentes de trabalho. Pois as pessoas precisam empreender, não há emprego público para todo mundo. Por isso, é importante que as pessoas vejam nessas oportunidades uma forma de gerar renda para suas casas”.

A beneficiária de um kit manicure, Raimunda Rodrigues, mãe de duas filhas, ficou muito feliz em receber o kit. “Na verdade, me inscrevi nos kits pensando nas minhas filhas. Agora, elas vão trabalhar como manicure, tendo uma renda e podendo me ajudar com as despesas de casa”.

Já Antônia Fábia, beneficiária de um carrinho de cachorro quente, pretende trabalhar nos eventos e festivais do município, ajudando o esposo com as despesas de casa e no sustento dos oito filhos do casal.

A manicure Tane Kátia nem acreditou quando foi contemplada com um kit manicure. “Trabalho há 10 anos nessa profissão. Estava com o meu material de trabalho bem desgastado e pensando em como melhorá-lo aos poucos, já que tudo foi encarecido. Foi uma grande bênção. Essa é minha única renda”, declara.

Capixaba

Em Capixaba, em parceria com a prefeitura, no dia 12 de julho, foram entregues oito kits manicure, dois carrinhos de pipoca e um de cachorro quente. Esteve presente a secretária de Assistência Social do município, Raquel Pinheiro.

A beneficiária de um dos carrinhos de pipoca, Antônia Ferreira, já trabalha no ramo, mas seu carrinho estava quebrado e sem condições de uso. Ela vive da pipoca e do Bolsa Família, possui oito filhos, sendo quatro totalmente dependentes dela.

“Fiquei muito feliz. Vou poder voltar a trabalhar nos bairros e eventos da cidade, melhorando a renda da minha família”, explica.

Francisca das Chagas é professora, mas não atua, se inscreveu no processo seletivo acreditando que o kit manicure garantiria mais dignidade para a sua família. “Pulei de alegria. Sou mãe solteira. Esse kit vai me ajudar com o meu filho”.

Xapuri

Em Xapuri, no dia 13 de julho, foram entregues oito kits manicure, dois carrinhos de pipoca e um de cachorro quente. A prefeitura foi parceira na ação. Estiveram presentes o prefeito Bira Vasconcelos, a Secretária de Assistência Social do município, Dayane Vasconcelos, e a vereadora Alarice Botelho.

O prefeito Bira agradeceu ao Governo por incentivar e investir nas pessoas do município. “São 11 famílias tendo a oportunidade de sair da situação de vulnerabilidade social. É um recomeço na vida de todas elas”.

A cidade de Xapuri possuía apenas um pipoqueiro, segundo o prefeito. A beneficiária de um dos carrinhos de pipoca, Joana Quelen, ficou muito feliz em ser contemplada, pois vai poder trabalhar nos eventos e nas pracinhas do município.

“Essa é uma oportunidade que Deus está me dando e eu vou agarrar. Eu trabalho com a venda de salgados e vou conciliar com a pipoca. Eu possuo dois filhos e, com certeza, vou melhorar a minha renda”.

Epitaciolândia

Em Epitaciolândia, no dia 14 de julho, em parceria com a Prefeitura, foram entregues 10 kits manicure, dois carrinhos de pipoca e dois carrinhos de cachorro quente. Estiveram presentes o prefeito Sergio Lopes, o vice Antônio Soares, o secretário de Agricultura, José Ronaldo, a secretária de Educação, Eunice Maia, e o vereador Pantico.

O prefeito ficou bastante satisfeito com o treinamento e com a entrega dos equipamentos. “Agradeço ao Governo por essa preocupação em fomentar o empreendedorismo e melhorar a economia do nosso Estado. O treinamento traz uma mudança de mentalidade, motiva as pessoas a empreenderem”.

A beneficiária do carrinho de cachorro quente, Divanilda da Silva, que já trabalha com pão, ficou bem feliz, pois vai unir os dois negócios. “Para mim, vai ser uma bênção, eu já fabricava e vendia pães caseiros, agora vou incrementar meu negócio com o cachorro quente. Tenho cinco filhos e vivo disso”.

Brasiléia

Em Brasiléia, em parceria com a prefeitura, foram entregues, no dia 14 de julho, 11 kits manicure, dois carrinhos de pipoca e dois carrinhos de cachorro-quente. Estiveram presentes o vice-prefeito Carlinhos do Pelado, o secretário de meio ambiente, Zico Rocha, o secretário de Cultura, Esporte e Turismo, Ieve Terranova.

Carlinhos do Pelado ficou encantado com o projeto. “Essas ações trazem transformação social. O treinamento é importante para a mudança de pensar e agir dos empreendedores”.

Zimar de Oliveira, trabalha com o açaí, mas a safra é sazonal. Agora, recebeu um carrinho de pipoca e garante que vai gerar renda para a família o ano inteiro, pois esse empreendimento só depende do esforço dele. “Vai ser de muita utilidade para a minha família. Vou vender nas portas das escolas, nas praças e nos eventos da cidade”.

Assis Brasil

Em Assis Brasil, em parceria com a prefeitura, foram entregues, no dia 15 de julho, cinco kits manicure, um carrinho de pipoca e um carrinho de cachorro quente. Estiveram presentes o prefeito Jerry Correia, o secretário de Finanças, Edilsa da Silva, o secretário de Administração, Emilson Braga, e o vereador Juraci Pacheco.

O prefeito ficou encantado com o treinamento, pois Assis Brasil é um dos municípios do Acre com maior potencial turístico que pode ser alcançado com o despertar empreendedor das pessoas.

“Esse treinamento vai enriquecer as atividades empreendedoras do nosso município. Assis é o município com maior índice de desemprego do Acre. É necessário a geração dessa mentalidade empreendedora, pois a prefeitura não tem capacidade de acomodar todas elas. Essa ação abre portas para que as pessoas possam, com suas capacidades, abrirem seus negócios e gerarem rendas para elas e para o município”.

A beneficiária do carrinho de pipoca, Joselina Pinheiro, já é artesã, mas pretende complementar a renda com a venda da pipoca. Tenho três filhos. Uma estuda em Rio Branco e eu a sustento. Vi nessa ação uma oportunidade para melhorar a minha renda e melhorar a vida da minha família”.

O Governo entregou mais 7 kits e carrinhos que trarão desenvolvimento social para as famílias de Assis Brasil

