Daily Mail – Um bebé que nasceu com quatro braços e quatro pernas está causando polêmica nas ruas de Baruipur, leste da Índia, já que a população acredita que ele é a reencarnação de um Deus.

A criança foi nomeada de “menino deus,” por causa dos vários membros que são comuns entre as divindades hindus.

Diversas pessoas estão viajando de várias regiões do país para a cidade no Estado de Bengala Ocidental, para pode ver a criança.

A polícia local tem reclamado que está lutando para controlar as multidões, já que centenas de pessoas choram nas ruas e clamam para ter acesso ao hospital. A deficiência de nascença no menino são os restos de um irmão gêmeo subdesenvolvido. A família diz estar feliz com os membros extras da criança, e o descreve como filho do deus hindu Brahma, que é representado com oito membros. “Quando ele saiu, não podia acreditar. As enfermeiras disseram que ele estava muito deformado, mas eu podia ver que isso era um sinal de Deus. Na verdade, isso é um milagre,” disse um parente da criança, sem nome identificado. Chukka Rao, de 67 anos, de uma aldeia vizinha, disse: “Quando ouvimos pela primeira vez sobre o menino deus ficamos um pouco desconfiados. Mas nós viemos para conhecer pessoalmente e vimos à maravilha que ele é.” Um porta-voz da polícia disse: “Este é um bebê anormal e é trágico, não há nada de divino sobre ele. Mas as multidões estão vindo furiosas e clamando para ver a criança. Membros da família da criança acrescentaram: “É compreensível que haja muita emoção sobre isso. É natural que as pessoas queiram ver o bebê deus.”

