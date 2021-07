A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, através da Secretária Municipal de Transporte e Trânsito (Semtrans) realizou nesta semana uma reunião com os responsáveis pelas empresas de aplicativos que serão cadastradas para prestarem serviços de transporte público em Cruzeiro do Sul.

De acordo com as informações da Secretária de Trânsito, na próxima semana quatro empresas estarão sendo cadastradas para estarem aptas ao transporte de passageiros. Após isso, será a vez de realizar o cadastro de aproximadamente 120 motoristas, que estarão aptos a realizarem o transporte de passageiros. Esses profissionais serão regidos pela Lei N°872/2021.

O secretário municipal de transporte Francisco Fábio, destacou que o planejamento do município no cadastro desses profissionais proporciona um transporte de qualidade. Segundo ele, para qualificar e inserir os motoristas no transporte público, a Prefeitura vai ministrar um curso com o objetivo de melhorar as relações humanas entre motoristas e passageiros.

“Nosso prefeito já sancionou a lei que vai nos permitir regularizar os motoristas de aplicativos, agora estaremos cadastrando todos eles e as empresas para a qual irão trabalhar, são cerca de 150 profissionais que estarão a disposição da nossa sociedade prestando serviço e também buscando nova fonte de renda”, disse Fábio.

