Nesta sexta-feira, 16, a prefeitura de Rodrigues Alves, através da Secretaria Municipal de Saúde, sediou pela primeira vez no município a Reunião de Fronteiras para Prevenção e Controle da Malária no Vale do Juruá.

O encontro aconteceu no Auditório da Escola Cunha Vasconcelos e contou com a presença do Secretário de Saúde, Everton Farias, coordenador da Vigilância Entomológica, Raiden Alves, representantes da Coordenação Regional da SESACRE, do Distrito Sanitário Especial Indígena, gestores das endemias dos municípios de Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima, os respectivos apoiadores municipais do Ministério da Saúde e o apoiador do município de Guajará-AM, Patrike Barbosa.

Com o objetivo de combater a malária na região do Vale do Juruá, as autoridades presentes discutiram e traçaram estratégias conjuntas por entender que combater a malária a partir da união desses municípios pode render melhores resultados.

