Todas as grandes obras existentes no estado, ainda são do período em que o governo federal era comandado por Lula e Dilma – Foto: Arte Alemão Monteiro

Está marcado para este sábado – 17, a primeira Motociata em apoio ao presidente Bolsonaro no Acre. Aos participantes, nada de reclamar do gás, gasolina, energia, nem desemprego, somente do Voto Impresso será permitido

Os organizadores da primeira Motociata em apoio ao presidente Jair Bolsonaro no Acre, impulsionaram a mobilização depois que o presidente gravou um vídeo convidando seus súditos para o evento. A Motociata acontece em Cruzeiro do Sul, cidade distante 700KM da capital e com 90 mil habitantes.

O Acre é um dos estados mais pobres da federação, tem o litro da gasolina em algumas cidades chegando a R$ 9,00 (nove) o litro, o gás 130, a energia é uma das mais caras do país e alto índice de desemprego, situação que piorou ainda mais com a péssima gestão de Bolsonaro durante a Pandemia do Coronavirus.

Bolsonaro obteve nas eleições de 2018, 80% dos votos do eleitorado acreano, mas ainda não disse a que veio em relação as grandes obras e investimentos no estado. A rodovia BR-364, que é a mais importante via de ligação interna e com o restante do País, se encontra quase intrafegável, mais pelo visto ficará pelo terceiro ano sem manutenção por parte do DNI.

Todas as grandes obras existentes no estado, ainda são do período em que o governo federal era comandado por Lula e Dilma, que mesmo perdendo eleições no Acre, sempre fizeram grandes obras, como as dezenas de pontes, Universidades, Institutos Federais e Milhares de casas própria.

O que chama atenção do ato em defesa ao presidente, são as restrições impostas pela organização do evento, que proíbe qualquer manifestação que esteja relacionado aos preços do gás, energia, combustíveis e custo de vida em geral.

Quem confirmou presença no ato e deve ser uma das atrações, foi a pré-candidata ao senado: Márcia Bittar (sem partido) e que tenta colar nos apoiadores do presidente no estado e ganhar força no projeto político de 2022.

Organizadores convocam para início as 16 horas com saída no Portal da Avenida Mâncio Lima, uma das principais da cidade.

Veja o Vídeo: O Horto Florestal foi fundado como Horto Municipal em 1974 e se caracteriza como um Parque Urbano de 17 hectares de área que se localiza a 5 km do centro da cidade de Rio Branco e às margens do Igarapé São Francisco. O espaço conta com mata secundária e resquícios de mata primária, um lago com deck para observação, sete pistas para caminhada de diferentes tamanhos, dentre elas tem pistas que variam de (600 m, 800 m e 1200 m), quadra de vôlei, campo de futebol, parque infantil, academias ao ar livre e galpões abertos onde são oferecidos cursos de tai chi chuan, capoeira mix e ginástica aeróbica como parte do Programa Saúde em Movimento da prefeitura da cidade.

Veja o Vídeo: O Balanço Semanal Criminal estreou neste domingo para compor a programação do 3 de Julho Notícias e hoje trazemos os principais assuntos policiais que aconteceram em todo o estado principalmente na Capital Rio Branco, lugar onde se concentra o maior índice de práticas ilícitas.

Veja o Vídeo:

