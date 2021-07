PMAC – Durante atendimento de ocorrência de furto de gado, nesta quinta-feira, 15, no município de Epitaciolândia, uma guarnição da Polícia Militar se deparou com cinco cães, magros e famintos, acorrentados na residência de um dos suspeitos.

O homem, que teria deixado os animais presos desde domingo sem alimentos e água, recebeu voz de prisão pelo crime de maus tratos a animais, e também confessou a participação no furto de um boi em uma fazenda local.

Segundo os policiais que atenderam a ocorrência, uma testemunha havia apontado o homem e outros dois suspeitos como responsáveis pelo furto que acontecera na fazenda “Filipinas”, na zona rural do município. Na casa do acusado, a guarnição encontrou os cães já fracos, depois de quatro dias com fome e sede, e recebeu do dono a explicação de que os animais ficavam sempre amarrados quando ele saía de casa, pois “bagunçavam suas coisas”.

O homem foi preso com base na Lei nº 9.605/1998, que prevê punição para quem praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais. A legislação abrange animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, incluindo, aí, cães e gatos, os animais mais comuns e as principais vítimas desse tipo de crime. Ele foi conduzido até a delegacia do município, onde também responderá pela participação no crime de furto de gado.

Quatro dos cães ficaram sob a guarda de parentes do acusado, em uma propriedade vizinha. O quinto animal fugiu ao se ver livre das amarras.

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo: O Horto Florestal foi fundado como Horto Municipal em 1974 e se caracteriza como um Parque Urbano de 17 hectares de área que se localiza a 5 km do centro da cidade de Rio Branco e às margens do Igarapé São Francisco. O espaço conta com mata secundária e resquícios de mata primária, um lago com deck para observação, sete pistas para caminhada de diferentes tamanhos, dentre elas tem pistas que variam de (600 m, 800 m e 1200 m), quadra de vôlei, campo de futebol, parque infantil, academias ao ar livre e galpões abertos onde são oferecidos cursos de tai chi chuan, capoeira mix e ginástica aeróbica como parte do Programa Saúde em Movimento da prefeitura da cidade.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo: O Balanço Semanal Criminal estreou neste domingo para compor a programação do 3 de Julho Notícias e hoje trazemos os principais assuntos policiais que aconteceram em todo o estado principalmente na Capital Rio Branco, lugar onde se concentra o maior índice de práticas ilícitas.

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.