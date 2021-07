PM/AC – Durante o serviço operacional desta sexta-feira, 16, equipes da Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio do 5° Batalhão, recuperaram dois veículos com restrições de roubo. As ocorrências aconteceram no município de Epitaciolândia.

O primeiro veículo, um Jeep Renegade, foi abordado no Centro da cidade de Epitaciolândia, por uma guarnição do 5° BPM. O automóvel havia sido alugado e deveria ter sido devolvido, de acordo com contrato de locação, no mês de março de 2021, fato que não havia ocorrido até então.

O segundo automóvel, um Ônix, havia sido roubado em Senador Guiomard e estaria sendo levado a Cobija – Bolívia. O veículo foi interceptado pela PM, com apoio da PRF, Gefron e Polícia Civil.

Os dois automóveis foram encaminhados a Delegacia da Cidade de Epitaciolândia, para as medidas cabíveis ao caso.

