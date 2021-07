A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, através da Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente, continua suas ações nos bairros, vilas e ramais do município. Nos últimos dias as equipes estão empenhadas no acabamento do meio-fio da Avenida Mâncio Lima, atrás da Secretaria de Saúde Municipal, na abertura de bueiro na rua Benjamin Constante, asfaltamento, desobstrução de bueiros e abertura de acessos no bairro do Miritizal.

O morador da rua Benjamin Constant, João Viana, que já mora no local há quarenta anos, destacou que a obra vai facilitar o acesso de todos.

“Essa obra na nossa rua, veio em um bom momento. Aqui tínhamos muita dificuldade até para sair de casa, porque tinha muita lama. Por isso, fizemos o pedido ao prefeito e ele está atendendo nossa comunidade,” frisou ele.

As equipes do meio ambiente também estão em ação com roçagem no Bairro do Remanso e nas adjacências do quartel da PM, além de serviços de capinação e acabamento do meio-fio na Avenida 25 de Agosto e 17 de Novembro e poda na Lauro Müller.

O prefeito Zequinha Lima ressaltou sobre a importância do trabalho que está sendo desenvolvido em parceria com o Governo do Estado.

“Essas obras de infraestrutura tem melhorado a vida da população cruzeirense, temos o intuito de proporcionar sempre uma melhor qualidade de vida, melhorando a mobilidade urbana e fortalecendo o potencial econômico, turístico e social. O apoio do Governo do Estado, através do Governador Gladson, tem sido fundamental para levarmos as ações da melhor forma e ao maior número de lugares nesta operação”, pontua.

