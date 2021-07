Metrópoles – O ator Nicolas Cage, um dos principais astros do cinema norte-americano, revelou que não pretende estrelar as grandes produções de Hollywood. De acordo com ele, há “muito medo” nos bastidores do famoso distrito californiano.

Em entrevista à Variety, Cage disse acreditar que entrou em seu “próprio deserto” e deixou para trás “a pequena cidade chamada Hollywood.

“Não sei se gostaria de voltar [a fazer filmes de Hollywood]. Não sei se quero fazer outro filme da Disney. Seria assustador. É um clima totalmente diferente. Há muito medo lá”, afirmou.

“Quando eu fazia filmes [do produtor] Jerry Bruckheimer, era apenas um jogo de alta pressão. Tiveram muitos momentos divertidos, mas, ao mesmo tempo, também ‘nós escrevemos essa linha, [portanto] tem que ser dito assim’. Colocavam uma câmera em você, filmavam e mandavam: ‘Agora diga a linha de rodinha de patins’. Eu diria: ‘Farei isso, mas também gostaria de tentar desta forma’. Em filmes independentes, você tem mais liberdade para experimentar e ser fluído. Há menos pressão e mais oxigênio na sala”, completou.

Nicolas Cage lançou nesta sexta-feira (16/7) seu novo longa-metragem, intitulado Pig. Na trama, ele interpreta Rob, um renomado chefe de cozinha que vive no deserto de Oregon, ao lado de sua porca de estimação. Até que um dia ela desaparece, e o personagem parte em busca do animal, retornando à vida que deixou para trás, em Portland.

O filme é dirigido por Michael Sarnoski e escrito por Vanessa Block. Além de Cage, o elenco conta com nomes como Alex Wolf, Adam Arkin e Gretchen Corbett. O filme estreou hoje nos Estados Unidos, e segue sem previsão de lançamento no Brasil.

