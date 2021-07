Veja o Vídeo:

DJ Ivis foi notícia no Brasil inteiro após sua ex-mulher Pamela Hollanda publicar vídeos onde ele aparece agredindo ela de forma covarde. Nas imagens ele chega a dar vários chutes e socos nela, que estava ao lado da filha.

Em outros vídeos ele também tenta enformar ela, as imagens deixou todos chocados, e em entrevistas ela revelou que ele começou a bater nela ainda quando estava grávida da filha Mel.

Ele foi preso alguns dias depois dos vídeos onde aparece agredindo a ex-mulher, nas redes sociais muitas pessoas comemoraram a notícia nas redes sociais. DJ Ivis perdeu patrocínios, parceria na música e contratos milionários.

Na noite da última sexta-feira, 16 de julho, um vídeo exclusivo foi divulgado por Leo Dias, nele o DJ Ivis aparece chorando e pedindo perdão a ex-mulher Pamella e a todas as mulheres.

Segundo as informações, a gravação desse vídeo aconteceu 20 minutos antes de sua prisão. Segundo fontes, a chegada da polícia à casa do artista fez com que Ivis não tivesse tempo de divulgar a gravação nas redes sociais, como ele queria.

A intenção de Ivis, ao reconhecer os erros que cometeu, era pedir perdão a Pamella Holanda, sua ex-esposa, a todas as mulheres e aos fãs.

