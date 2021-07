PM Acre – Uma ação integrada das Policias Militar, Civil e Federal resultou na apreensão de 148 quilos de drogas, na Estrada do Moura Piranga, em Cruzeiro do Sul. O fato ocorreu neste sábado, 17 de julho, e faz parte da “Operação V.I.G.I.A.”. Duas pessoas foram presas.

As equipes estavam realizando investigações, quando receberam uma denúncia a respeito de dois cidadãos que estariam utilizando um imóvel para o depósito de substâncias entorpecentes. Os policias, com o auxílio de um Cão de Faro, foram a residência e conseguiram encontrar 148 quilos de drogas no interior da casa.

Com a dupla ainda foi encontrado três veículos, sendo dois automóveis e uma motocicleta. Todo material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Federal, para as medidas cabíveis ao caso.

