Na sessão da Câmara Municipal desta quinta-feira (15), o vereador Fábio Araújo, líder do PDT, apresentou uma denúncia de que colchões comprados pela Prefeitura de Rio Branco para a população atingida pela enchente do Rio Acre ainda estão guardados em um prédio de particular.

“Passamos por um momento difícil na nossa cidade no início do ano com famílias desabrigadas e foram feitos investimentos do governo federal, destinando recursos públicos para o Município auxiliar a população. A Prefeitura fez uma dispensa de licitação para compra de 3.863 colchões de uma empresa da cidade de Arapongas, no Paraná, a Bruno do Espírito Santo Pierrin – Indústria e Comércio de Espuma, no valor total de R$ 965,75 mil e a dúvida que trago para esta Casa é por que boa parte destes colchões ainda está armazenado, em um prédio particular, onde foi comitê do Bocalom, próximo ao Skate Park?”, questionou o vereador.

Apresentando imagens do local onde estão os colchões mencionados, Fábio Araújo indagou ainda a doação destes colchões, recentemente, para moradores do Quixadá, que como lembrou deveriam ter sido doados para as famílias atingidas pela alagação.

Ao concluir, o parlamentar apresentou requerimento, pedindo ao coordenador da Defesa Civil Municipal cópia do processo e do contrato dessa compra com dispensa de licitação e da prestação de contas de quem recebeu os referidos colchões.

Ramais da Dignidade – Fábio Araújo também voltou a cobrar as melhorias nos ramais prometidas pelo prefeito Bocalom. “Ele veio a público e prometeu para a nossa população que em 90 dias iria trabalhar em 2.200 quilômetros de ramais e nesses 58 dias eu verifiquei in loco que as máquinas passaram em somente 120 km, faltando apenas 32 dias para concluir o prazo da meta que ele estabeleceu. Falta 2,080 mil a serem feitos e provavelmente o nosso prefeito não vai cumprir o que prometeu.”, disse o vereador, que no último final de semana esteve percorrendo a zona rural da cidade.

Para Fábio Araújo a situação é grave. “É um descaso, falta de planejamento e falta de organização com a manutenção da nossa cidade não somente nos ramais, mas também na pavimentação de ruas, nos serviços de tapa buracos. Não se vê um serviço de qualidade, eficiente e o inverno já está batendo na porta, só temos mais dois meses e nesses 120 km o que verificamos é que na primeira chuva já volta a ficar intrafegável,” salientou..

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo: O Horto Florestal foi fundado como Horto Municipal em 1974 e se caracteriza como um Parque Urbano de 17 hectares de área que se localiza a 5 km do centro da cidade de Rio Branco e às margens do Igarapé São Francisco. O espaço conta com mata secundária e resquícios de mata primária, um lago com deck para observação, sete pistas para caminhada de diferentes tamanhos, dentre elas tem pistas que variam de (600 m, 800 m e 1200 m), quadra de vôlei, campo de futebol, parque infantil, academias ao ar livre e galpões abertos onde são oferecidos cursos de tai chi chuan, capoeira mix e ginástica aeróbica como parte do Programa Saúde em Movimento da prefeitura da cidade.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo: O Balanço Semanal Criminal estreou neste domingo para compor a programação do 3 de Julho Notícias e hoje trazemos os principais assuntos policiais que aconteceram em todo o estado principalmente na Capital Rio Branco, lugar onde se concentra o maior índice de práticas ilícitas.

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.