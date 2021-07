Recentemente um Boletim de Ocorrência foi registrado na Delegacia Geral de Cruzeiro do Sul, onde a ex-presidente do PMN (Partido da Mobilização Nacional) no Acre, Advogada Valdete Souza, é acusada de deixá-los com problemas junto a justiça eleitoral.

O ex-presidente disse a redação do 3 de Julho que em 2016 ele se filiou no PMN onde foi nomeado presidente do diretório municipal juntamente com o ex-tesoureiro. Acontece que segundo os mesmos, quem cuidava das prestações de contas eleitorais e contábeis do partido era a direção estadual, o que não foi feito em 2019.

Os mesmos disseram que estão sendo intimados pela Justiça Eleitoral do Acre e que a presidente da época Valdete Souza sequer atende seus telefonemas e nem responde suas mensagens.

Desesperados, eles resolveram entrar na justiça e fizeram um Boletim de ocorrência relatando a situação para depois procurarem um advogado para entrar na justiça.

Um dos dirigentes que denunciou a situação, afirma que é um vendedor de uma banquinha, que nunca cuidou de nenhum recurso de campanha, tudo era feito pela direção estadual e que agora estão enrolados sem ter nada haver com tal situação.

“Como é que vamos justificar movimentação financeira de um partido se não mechemos em nada? Como vamos pagar um advogado, contador para prestação de conta de partido, onde não tivemos nada, como a Valdete faz isso conosco?”, questiona um dos que denunciou o fato.

Valdete é bem conhecida no meio político, foi presidente do PMN por anos, mas sem mandatos e lideranças expressivas na sigla, o partido praticamente desapareceu do cenário político estadual.

Nossa redação publicou uma matéria que circulou em diversos sites locais (Veja abaixo), onde Valdete fazia uma crítica pública através do perfil de uma rede social, sobre o que chamou de aproveitadores na gestão de Bocalom.

Atualmente ela está nomeada na CODISACRE, empresa em processo de falência, onde ganha um salário de R$ 16 mil mensal.

A redação tentou contado com Valdete Souza, mas até a publicação não conseguimos contato. O espaço está aberto caso Valdete queira se manifestar sobre as acusações feitas pelos dois ex-aliados da sigla.

Matéria relacionada:

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo: O Horto Florestal foi fundado como Horto Municipal em 1974 e se caracteriza como um Parque Urbano de 17 hectares de área que se localiza a 5 km do centro da cidade de Rio Branco e às margens do Igarapé São Francisco. O espaço conta com mata secundária e resquícios de mata primária, um lago com deck para observação, sete pistas para caminhada de diferentes tamanhos, dentre elas tem pistas que variam de (600 m, 800 m e 1200 m), quadra de vôlei, campo de futebol, parque infantil, academias ao ar livre e galpões abertos onde são oferecidos cursos de tai chi chuan, capoeira mix e ginástica aeróbica como parte do Programa Saúde em Movimento da prefeitura da cidade.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo: O Balanço Semanal Criminal estreou neste domingo para compor a programação do 3 de Julho Notícias e hoje trazemos os principais assuntos policiais que aconteceram em todo o estado principalmente na Capital Rio Branco, lugar onde se concentra o maior índice de práticas ilícitas.

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.