Vídeos gravados por moradores mostram o alto nível das águas / Imagem: Getty Images

Metrópoles – Passa de 100 o número de mortes decorrentes de inundações na Alemanha. Mais de 1,3 mil pessoas estão desaparecidas. Os números podem mudar uma vez que há registro de deslizamentos de terra, nesta sexta-feira (16/7), especialmente na região oeste do país. O cenário é de terror.

De acordo com metereologistas do AccuWeather, as chuvas devem continuar. Represas correm o risco de romper em Wuppertal e em Reno-Sieg, ambos na Alemanha. Várias casas desabaram. Árvores caíram e deixaram regiões sem energia. Vídeos gravados por moradores mostram o alto nível das águas.

Na cidade de Erkrath, o governo pediu a moradores que não usassem chuveiros ou máquinas de lavar roupas após a água das chuvas transbordar o sistema de esgoto, segundo a AFP.

Na Holanda, país que também foi afetado pelas tempestades, emissoras locais mostraram o momento em que residentes foram resgatadas de um moinho histórico onde a inundação atingiu a marca de 1,5 metro. A França e a Suíça também foram afetadas pelo alto nível das águas.

Veja o Vídeo:

