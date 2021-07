Veja o Vídeo:

Alcinete Gadelha, G1 Acre – O motorista de caminhão Revison Araujo Oliveira, de 30 anos, que morreu em um acidente na noite dessa quinta-feira (15) na BR-317, em Xapuri, no interior do Acre, pode ter sofrido um mau súbito ao volante, segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência.

Oliveira dirigia o veículo carregado com toras de madeira e o caminhão tombou na pista.

“Não tem como precisar ainda sem exames mais aprofundados. O IML levou ele para fazer essas análise mais detalhada para tentar definir em relação à causa, porque ele pode ter tido um mau súbito ou pode ter passado algum animal na frente que o fez perder a direção”, explicou a comandante dos Bombeiros em Xapuri, Marcela Sopchak.

O Instituto Médico Legal (IML) informou que o motorista passou por exames e que laudo deve sair em um período de pelo menos 10 dias.

A vítima ficou presa às ferragens e os bombeiros foram acionados para fazer a remoção do corpo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi chamado para atender a ocorrência, mas os socorristas apenas atestaram o óbito.

“Ele foi esmagado pelo impacto e ficou preso às ferragens. Todo peso do acidente e da força foi tudo para cima dele e como as ferragens ficaram em volta do corpo, foi preciso tirar com equipamentos. Só que não tinha mais o que fazer porque ele já estava em óbito”, acrescentou a comandante.

O trabalho da guarnição durou horas. A comandante informou que a equipe saiu por volta de 18h40 e concluiu o atendimento já na madrugada desta sexta-feira (16).

O trânsito chegou a ficar interrompido, pois as toras de madeira ficaram espalhadas no meio da pista, mas depois o fluxo de veículos foi liberado.

Acidente ocorreu na noite dessa quinta-feira (15), em Xapuri — Foto: Arquivo/Corpo de Bombeiros

