O senador Sérgio Petecão esteve reunido com o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, para tratar sobre a destinação de R$ 10 milhões para a construção da ponte sobre o Rio Acre que vai interligar o Ramal do Polo Benfica ao Projeto de Assentamento Moreno Maia, que tem acesso pelo ramal barro alto, região da Transacreana.

De acordo com o senador Petecão, hoje, eles precisam atravessar em uma balsa, que funciona de forma bem precária e com horário limitado, o que dificulta a escoação da produção local e consequentemente a renda daqueles moradores. A região que hoje está ilhada possui produtores de grande potencial.

Além do Polo Benfica e o Projeto de Assentamento Moreno Maia, outras localidades também serão beneficiadas com a construção desta ponte, a exemplo temos a reserva Chico Mendes e Barro Fundo.

“Essa ponte é um sonho antigo e será uma obra histórica para esses nossos produtores guerreiros da zona rural. Com essa emenda e recursos próprios da prefeitura, vamos conseguir desenvolver o setor produtivo e melhorar a vida dos moradores dessa região”, destacou o parlamentar.

