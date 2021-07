Homem foi preso nesta quinta-feira (15) em Porto Walter, interior do Acre — Foto: Arquivo/Polícia Civil

Um homem de 26 anos foi preso por estupro de vulnerável em Porto Walter, interior do Acre. A Polícia Civil recebeu uma denúncia do Conselho Tutelar do município afirmando que o rapaz vivia maritalmente com uma menina de 13 anos. Do G1 Acre.

A polícia já investigava o suspeito por ameaçar e cobrar pedágio de moradores do bairro Portelinha, onde ele morava com a vítima.

À polícia, a menina disse que era agredida pelo suspeito. Após a prisão, o rapaz confessou que vivia mesmo com a menor, mas que descobriu há pouco tempo que ela tinha 13 anos. Ele foi levado para a delegacia do município.

“A gente já tinha algumas informações, não sobre o envolvimento com a menor, de uma pessoa que estava aterrorizando os moradores, cobrava pedágio e queria valores. O Conselho Tutelar recebeu uma informação sobre um sujeito que morava com uma menor e fomos investigar”, contou o delegado responsável pelo caso, Rafael Távora.

Menina saiu da casa da avó

Ainda segundo o delegado, a menina morava com a avó e passou a conviver na mesma casa que o suspeito há um mês. Ele confessou que foi até a casa da idosa e pediu para levar a menina. Segundo a polícia, a mulher, além de um tio, sabiam da situação e teriam autorizado a neta a viver com o suspeito.

“Esse ponto ainda está em dúvida, até que ponto a família sabia, mas vários parentes sabiam que ela morava com ele. Segundo ele, fez um ‘convite’, conversou com eles [parentes] e ela foi morar com ele há cerca de um mês. Parece que pediu autorização para a avó”, complementou.

A menina foi encaminhada para o Conselho Tutelar da cidade, vai receber assistência e passará por exames para comprovar os abusos. A Polícia Civil afirmou que já houve o depoimento de alguns parentes e continua a investigação para saber se houve crime por parte da família. Não conseguimos contato com família da vítima.

“Assim que o Conselho Tutelar informou fomos investigar, inicialmente não encontramos o suspeito, tivemos uma certa dificuldade. Ele confirma que morava com ela, outras pessoas confirmaram e ela também. Alegou [suspeito] que não sabia que ela tinha 13 anos, mas, depois soube, e continuou com ela”, acrescentou Távora.

Menor era agredida

As investigações apontam, e a menor confirmou ao delegado, que o suspeito batia constantemente nela. Testemunhas também afirmaram que ouviam que o homem ameaçava agredir a vítima. Devido a essas agressões, a menina falou para a polícia que não queria mais conviver com o suspeito.

“Ela não voltou para a casa da avó, existe essa suspeita de que a avó sabia e a casa dela não é o lugar ideal para ela ficar. Ela vai receber assistência, porque acha que isso é normal, que está certo, mas não é assim. Não sabe que é vítima. Disse que não quer mais ficar com ele porque ele batia nela, outras pessoas falaram que ele ameaçava raspar o cabelo dela. É um absurdo”, finalizou o delegado.

