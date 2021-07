Em uma reunião, realizada na última quarta-feira (14), representantes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e de Turismo, fizeram o alinhamento das ações que serão realizadas, no período de verão, para manter a preservação da área do Igarapé Preto. O município já mantém um serviço de rotina para cuidar do local e conta com o apoio dos comerciantes que trabalham no balneário para intensificar a manutenção.

O Igarapé Preto é a principal área de lazer pública de Cruzeiro do Sul e está passando por obras de revitalização. Além disso, com a duplicação da Rodovia AC-405, que passa no balneário, realizada pelo Governo do Estado, foi necessária a mudança dos vendedores que trabalham no local para o estacionamento.

“A Secretaria de Meio Ambiente já tem um trabalho desenvolvido com termo de cooperação com os vendedores e como estão sendo realizadas aqui essas duas obras, tivemos que realocar os vendedores, evidentemente que estamos em pandemia e este ponto turístico não está sendo utilizado em sua totalidade, mas estamos discutindo as ações para a preservação ambiental do principal ponto turístico da nossa cidade. Além das questões ambientais, estamos aqui também buscando a melhor formar de apoiar os pequenos comerciantes que aqui trabalham para sobreviver”, disse o secretário municipal adjunto de Meio Ambiente, Edvaldo Gomes.

Para o Secretário Municipal de Meio Ambiente Ygoor Neves, o planejamento é necessário para que tudo esteja organizado para receber a população, principalmente no período pós-pandemia.

“Para que tudo esteja preparado é necessária essa organização. Em breve vamos instalar no local lixeiras para coleta seletivas, e manter uma regularidade na limpeza e na coleta, aquilo que já fazemos desde o início da gestão. Temos todo esse planejamento para o período pós-pandemia”, enfatizou o secretário.

