Na manhã desta Quinta-Feira (15), a Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria de Assistência Social recebeu no auditório da Câmara de Vereadores, a presença de representantes da Secretaria de Estado de Assistência Social dos Direitos Humanos e Políticas para Mulheres (SEASDHM), aonde foram entregues os cartões do Programa Auxílio do Bem aos seus respectivos beneficiários locais.

Vale destacar que o Programa Auxílio do Bem é uma ação do Governo Estadual que visa contemplar com recursos financeiros aquelas pessoas que não foram beneficiadas por outros programas. No tocante a Prefeitura de Assis Brasil entrou como parceira, por meio da Secretaria de Assistência Social, onde a mesma juntamente com a equipe do Estado fez a busca ativa, divulgação e cadastramento das famílias em situação de vulnerabilidade aptas a receberem o Auxílio.

Estiveram presentes na solenidade, o representante da SEASDHM, João Victor Mascarenhas, o Prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, o Presidente do Legislativo, Wendell Gonçalves, o Secretário Municipal de Assistência Social, Quedinei Barreto, dentre outras autoridades e beneficiários do Programa.

Em suas falas o Prefeito enfatizou a importância do Programa para o Município, tendo em vista ser uma fonte de ajuda às diversas famílias que vivem em situação de vulnerabilidade.

O Presidente do Legislativo destacou que o Programa irá ajudar muitas famílias e isso é louvável pois a vida sempre vem em primeiro lugar.

