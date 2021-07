A Motociata em apoio ao presidente Bolsonaro, está marcada para acontecer neste dia 17 de julho – Foto: noticias.yahoo Montagem Alemão Monteiro

De olho na disputa de senado em 2022, a ex-esposa do senador Márcio Bittar (sem partido), tenta colar no apoio que o presidente Bolsonaro tem nos estado para disseminar seu projeto do ano que vem

A participação da futura candidata ao senado divide opinião dentre os organizadores, pois eles acham que Márcia Bittar força a barra ao tentar politizar um ato que tem cunho específico, que é apoio irrestrito ao presidente Bolsonaro e luta pelo voto impresso e auditável.

Um dos organizadores é Tico Bolsonaro, figura bem conhecida por fazer uma defesa cega do presidente e que inclusive disse ser o candidato Bolsonarista ao governo nas eleições de 2022.

Em um áudio, ele anuncia eufórico a participação de Márcia Bittar na Motociata e diz que pelo estado de saúde de Bilsonaro ele não poderá participar, sendo que não tinha na agenda de Bolsonaro a sua participação nesse evento.

Ouça o áudio:

“Boa Tarde, Márcia Bittar vai representar nosso presidente na Motocarreata em Cruzeiro do Sul, ele mandou ela vir especialmente para lhe representar devido ao seu problema de saúde. Graças a Deus ele está se recuperando e quando ele vier, a carreata vai ser muito maior”, disse Tico Bolsonaro.

Além de apoio extremo ao presidente Bolsonaro, a motociata pede voto aditável e impresso nas eleições do país.

As eleições com urnas eletrônicas no Brasil, completaram 25 anos em 2021 e apesar de ter agilizado o sistema de votação, o sistema sempre foi alvo de questionamentos sobre a segurança das informações e, sobretudo, pela impossibilidade de conferência dos votos.

A PEC do voto impresso auditável começou a tramitar em 2019 e determina que os votos registrados nas urnas eletrônicas sejam impressos e automaticamente, ou seja, sem que haja contato manual do eleitor com a cédula, ela seja depositada em uma urna lacrada para posterior contagem de votos.

A Motociata em apoio ao presidente Bolsonaro, estar marcada para acontecer neste dia 17 de junho, sábado a partir das 16 horas, com concentração marcada para o Portal da Avenida Mâncio Lima.

