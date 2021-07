Nesta sexta-feira (16), o prefeito Camilo Silva ( PSD), prefeito de Plácido de Castro, um dos gestores que mais investe na agricultura familiar e no apoio à produção agrícola, participou de uma reunião com a equipe do FNDE, na Casa Civil, para tratar dos gastos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, no tocante a execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) durante o período de suspensão presencial das aulas.

O foco da reunião é aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, cuja legislação já determina que a cada 100 reais, o município deve investir no mínimo 30% desse valor na compra de produtos desse setor produtivo.

Além disso, durante a pandemia , as prefeituras devem adquirir o produto e redistribuir para os alunos da rede pública. O que já vendo sendo praticado na atua gestão de Plácido de Castro.

O prefeito Camilo , que é professor e entusiasta da agricultura familiar, fala da importância do tema. ” Essa reunião com a equipe do FNDE traz um debate acerca dos gastos do PNAE, que é o programa da merenda escolar, no qual o município nesse período de pandemia, tem a responsabilidade de investir os recursos comprando produtos da agricultura familiar. “Isso valoriza o sistema de produção, melhora a qualidade do produto regional , garante o consumo e distribuição de alimentos para os alunos que estão fora da escola, por meio de kits alimentação”. O gestor define que a reunião corroborou para que o prefeito possa organizar a cadeia do produtiva do município, valorizar e distribuir alimento. ” Nós já estamos cumprindo nosso dever em casa e vamos melhorar o que for necessário “, afirma.

Além do prefeito Camilo, também participaram da reunião o vice-prefeito Enilton Pena, os vereadores José Nunes (PSD), presidente da Câmara, Maria Socorro Soares de Oliveira “Socorro Formiga” ( PP)e Edilson Carlos ( MDB), e Divanha Castro, secretária de Administração.

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo: O Horto Florestal foi fundado como Horto Municipal em 1974 e se caracteriza como um Parque Urbano de 17 hectares de área que se localiza a 5 km do centro da cidade de Rio Branco e às margens do Igarapé São Francisco. O espaço conta com mata secundária e resquícios de mata primária, um lago com deck para observação, sete pistas para caminhada de diferentes tamanhos, dentre elas tem pistas que variam de (600 m, 800 m e 1200 m), quadra de vôlei, campo de futebol, parque infantil, academias ao ar livre e galpões abertos onde são oferecidos cursos de tai chi chuan, capoeira mix e ginástica aeróbica como parte do Programa Saúde em Movimento da prefeitura da cidade.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo: O Balanço Semanal Criminal estreou neste domingo para compor a programação do 3 de Julho Notícias e hoje trazemos os principais assuntos policiais que aconteceram em todo o estado principalmente na Capital Rio Branco, lugar onde se concentra o maior índice de práticas ilícitas.

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.