Jack Guy, da CNN – Cocaína disfarçada de carvão com um valor potencial de até 35 milhões de euros (US$ 41,4 milhões) foi apreendida em uma operação conjunta entre as autoridades irlandesas e holandesas.

A droga foi encontrada dentro de dois contêineres da América do Sul que chegaram ao porto de Rotterdam, na Holanda, em um processo que investigadores irlandeses acreditam ter sido uma tentativa de importar até meia tonelada de cocaína para a Irlanda, segundo nota à imprensa da Garda Síochána, a polícia nacional da Irlanda e serviço de segurança, publicado na quarta-feira (14).

Dentro dos contêineres havia 2.000 sacos de carvão. Graças ao uso de um scanner de raios-X e cães farejadores da polícia, foi descoberto que alguns dos sacos continham cocaína.

A Forensic Science Ireland (FSI) confirmou mais tarde que a cocaína estava presente, mas “levará alguns dias e talvez mais para a FSI extrair a cocaína do produto dentro do qual está escondida”, diz o comunicado à imprensa.

Todo o carregamento de cocaína descoberto pode ter um valor de até 35 milhões de euros (US $ 41,5 milhões), disse a polícia.

Os contêineres chegaram ao porto de Rotterdam há algumas semanas.

Prisões são esperadas em um futuro próximo, como parte de uma investigação em andamento pelo Departamento Nacional de Drogas e Crime Organizado da Garda, de acordo com o comunicado à imprensa.

“Este é um desenvolvimento significativo no esforço da Garda Síochána para romper e desmantelar grupos do crime organizado suspeitos de estarem envolvidos na importação de cocaína e outras drogas para a Irlanda”, disse o comissário assistente John O’Driscoll da Garda Síochána.

O’Driscoll enfatizou a “significativa dimensão internacional” da operação e a “importância da cooperação dentro da comunidade de aplicação da lei na Europa e em outros lugares”.

Michael O’Sullivan, chefe do Centro de Análise e Operações Marítimas, que coordena as operações antitráfico de sete países da União Europeia, incluindo a Irlanda, disse que a apreensão foi ” massiva” e que “representará um grande golpe para os grupos do crime organizado envolvidos. “

O’Sullivan disse à emissora irlandesa RTÉ que grupos criminosos irlandeses desempenham um papel de liderança na importação de cocaína para a Europa, onde o mercado da droga é estimado em 14 bilhões de euros (US$ 16,6 bilhões).

A polícia nacional da Espanha fez uma apreensão semelhante de 862 kg (1.900 libras) de cocaína disfarçada de carvão algumas semanas atrás. A força disse no mês passado que um “processo químico complexo” foi usado para dar às drogas “uma forma e cor muito semelhantes” ao carvão e “eliminar o cheiro característico de cocaína”.

Texto traduzido. Leia aqui o original em inglês.

Foto: Investigadores irlandeses trabalharam com seus colegas holandeses em uma operação conjunta / Garda Síochána

