Um tesouro contendo 87 moedas de prata com cerca de mil anos foi encontrado em um campo ao norte da Ilha de Man, a mais isolada das ilhas britânicas. Os pesquisadores acreditam que trata-se de um “cofrinho” escondido durante a Era Viking. O legendário povo nórdico estabeleceu-se no local por volta do ano 820 d.C.

Moedas ajudam a entender economia Viking

Junto com as moedas também foram encontrados anéis de braço, que também eram usados como dinheiro pelos vikings. As peças foram descobertas pela policial aposentada Kath Giles. No início do ano, ela já havia localizado joias de ouro e prata da Era Viking com a ajuda de um detector de metais. Confira abaixo um vídeo que mostra os artefatos:

Segundo pesquisadores, as moedas históricas foram cunhadas na Inglaterra, Irlanda, Alemanha e na própria Ilha de Man. Allison Fox, curadora de arqueologia do Museu Manx, classificou o achado de “maravilhoso”. Segundo ela, a descoberta irá ajudar a entender melhor a complexa economia da Era Viking.

Muitas das moedas são gravadas com imagens de monarcas. Nas peças irlandesas e da Ilha de Man, aparece o perfil de Sigtrygg Barba de Seda, que foi rei nórdico de Dublin entre 989 e 1036 d.C. Outras peças são decoradas com as imagens do Rei Canuto, da Dinanarca, do Rei Etelredo II, da Inglaterra, e também de Otão da Saxônia, do Sacro Império Romano (recentemente, uma igreja construída por ele foi encontrada na Alemanha).

Acredita-se que as moedas de prata, produzidas entre os anos 1000 e 1035 d.C., foram enterradas de propósito pelo seu proprietário para que ficassem guardadas. Kristin Bornholdt-Collins, especialista em moedas, afirmou que as evidências sugerem que as moedas foram sendo acrescentadas no local aos poucos, durante anos, como se estivessem sendo depositadas em um cofrinho. Com informações de BBC e Museu Manx / Imagens: Museu Manx/Reprodução.

Veja o vídeo:

Veja o Vídeo:

