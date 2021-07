Metrópoles – Cinco dias após ser revelado a abertura de uma investigação contra o padre Delson Zacarias dos Santos (foto em destaque), 47 anos, acusado de abuso sexual, seis vítimas procuraram a reportagem para denunciar os momentos de terror vividos durante os ataques do sacerdote. Segundo o relato mais recente, um jovem foi masturbado pelo pároco dentro da igreja, no dia do seu aniversário. As denúncias fizeram a Arquidiocese de Brasília afastá-lo de suas funções.

Em um vídeo cedido à reportagem pela vítima – que não terá a identidade revelada para preservar a sua integridade –, ela revela que o abuso aconteceu dentro da paróquia São Mateus, em Sobradinho, comunidade que Delson Zacarias comandou entre os anos de 2013 e 2018.

Hoje o rapaz tem 26 anos, mas, na data do abuso, comemorava o seu aniversário de 18 anos. “Nesse dia, a gente saiu para comer pizza, tinham outros rapazes com a gente”, relembra. Após a comemoração, ele ficou a sós com o líder religioso. “Ficou combinado de o padre me levar para casa.”

Na ocasião, assim como em relatos anteriores, o sacerdote demonstrou interesse no órgão genital do rapaz. “Ele começou a falar do tamanho do pênis de um dos jovens que estava lá, que parecia ser grande, que dava volume na roupa, essas coisas”, conta. “Perguntou se o meu era como o dele e pediu para ver.”

“Achei muito estranho, fiquei assustado, neguei diversas vezes, mas ele insistiu”, diz. Mesmo com a negativa, o padre prosseguiu e começou a tocá-lo. “Ele colocou a mão no meu pênis e começou a masturbar, querendo ver como ele ficaria duro.”

Após a sessão de abuso, que durou cerca de 30 minutos, o padre o deixou em casa, pediu desculpas e disse que era a primeira vez que aquilo tinha acontecido.

“Parecia muito estranho pra mim: uma figura de autoridade, alguém que quando a gente se confessa, aponta o que é errado e aí ele pede para ver o meu pênis? Ficou uma confusão na minha cabeça. Desde então, vim me afastando das coisas da igreja, não queria me envolver muito.”

Após a repercussão, o jovem registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) nesta quarta-feira (14/7), onde o caso é investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).

Assista o depoimento na íntegra:

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo: O Horto Florestal foi fundado como Horto Municipal em 1974 e se caracteriza como um Parque Urbano de 17 hectares de área que se localiza a 5 km do centro da cidade de Rio Branco e às margens do Igarapé São Francisco. O espaço conta com mata secundária e resquícios de mata primária, um lago com deck para observação, sete pistas para caminhada de diferentes tamanhos, dentre elas tem pistas que variam de (600 m, 800 m e 1200 m), quadra de vôlei, campo de futebol, parque infantil, academias ao ar livre e galpões abertos onde são oferecidos cursos de tai chi chuan, capoeira mix e ginástica aeróbica como parte do Programa Saúde em Movimento da prefeitura da cidade.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo: O Balanço Semanal Criminal estreou neste domingo para compor a programação do 3 de Julho Notícias e hoje trazemos os principais assuntos policiais que aconteceram em todo o estado principalmente na Capital Rio Branco, lugar onde se concentra o maior índice de práticas ilícitas.

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.