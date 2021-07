Através de uma videoconferência, o Prefeito de Cruzeiro do Sul Zequinha Lima se reuniu com o Senador Márcio Bittar, com o Procurador da Fazenda Nacional Cristiano Neuenschwander e com o Secretário Executivo da Previdência e Emprego do Ministério da Economia Bruno Bianco para buscar soluções para os débitos previdenciários e trabalhistas do município de gestões anteriores. O Procurador do município Raphael Sanson, os secretários de Planejamento e Gestão Paulo Roberto e o de Gabinete Ney Willians também participaram presencialmente da reunião.

Durante o encontro virtual, o Senador Márcio Bittar elogiou os trabalhos realizados pela gestão e destacou ainda que a região Amazônica necessita de um olhar diferenciado do Poder Executivo Federal, sendo esse um dos objetivos do parlamentar através dos diálogos com as prefeituras e Governo.

O Prefeito Zequinha Lima agradeceu a receptividade do Senador Márcio Bittar e dos representantes da Previdência.

“Aproveitamos o momento para explicar toda situação de Cruzeiro do Sul para o procurador nacional da Fazenda. Ele repassou nossas demandas para equipe do Ministério montar uma proposta de trabalho para conseguirmos tirar a prefeitura da inadimplência. Dessa forma, além de agir dentro da legalidade, o município fica regularizado, tendo condições de maiores investimentos, receber emendas, aplicar e proporcionar os serviços necessários ao povo”, explicou o prefeito.

