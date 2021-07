Annie Manuela Agência – No início desta semana foi concluída a reforma e adequação da sala onde irá funcionar o novo aparelho de raio-X na unidade de pronto atendimento (UPA) de Cruzeiro do Sul. O equipamento foi adquirido pelo governo do Estado, por meio de licitação, no valor de R$ 520 mil.

De acordo com o gestor da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Desenvolvimento do Acre (Seinfra), Cirleudo Alencar, a previsão de instalação é na próxima semana.

“Entregamos a estrutura para a implantação do raio-X, a sala já está com todas as instalações necessárias para receber a equipe de São Paulo que irá montar o equipamento. Esse é um investimento em saúde, o que traz dignidade e qualidade de vida para quem mais precisa”, destacou o secretário.

“A coordenação regional de Saúde recebeu o secretário Cirleudo Alencar, que realizou uma visita técnica para verificar a adequação da sala que vai receber a instalação do novo aparelho. Ele também analisou as outras necessidades da unidade, como a acessibilidade nas salas de atendimento”, ressaltou a coordenadora da Sesacre do Juruá, Catiana Rodrigues.

A UPA do Juruá completará dois anos de funcionamento em novembro deste ano, e contava apenas com uma unidade de raio-X , que funciona em outra unidade de saúde. Com a instalação do novo equipamento, os resultados clínicos terão mais agilidade, visto que a demanda por esse exame sofreu um aumento significativo devido à pandemia da Covid-19.

“O próximo equipamento a ser instalado será o tomógrafo, no Hospital Regional do Juruá, com custo de cerca de R$ 1,5 milhão. Estamos preparando o espaço para receber o equipamento, temos orientações dos engenheiro elétricos para providenciar a estrutura do local onde vamos visitar, em breve, para averiguar o que será necessário”, destacou Alencar.

